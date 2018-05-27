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蘇貞昌談二重疏洪道整頓 強調當時有遠見

2018-05-27 20:57中央社 新北27日電

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天與台南市代理市長李孟諺相約巡視二重疏洪道，大談過去整頓疏洪道闢建公園的過往點滴。蘇貞昌說，當時有遠見，化腐朽為神奇。

蘇貞昌今天下午進行「老朋友談新希望」活動，特別與台南市代理市長李孟諺等人相約二重疏洪道，不僅騎腳踏車巡視現況並大談過去整頓疏洪道闢建公園的過往點滴，李孟諺還送上台南市政府「一定要成功」的洋芋片文創商品，相談甚歡。

蘇貞昌表示，二重疏洪道髒亂多年。當時和縣府水利課長李孟諺一起努力把這一片髒亂變美麗、化腐朽為神奇。微風運河符合國際相關的比賽標準，他們當時就有這個遠見，規劃的好，把它留下來。

他表示，不只微風運河，還保留著讓野鳥棲息的生態公園、沼澤區，20公里的腳踏車道及54個籃球場、5個棒球場、兩個足球場，以及直排輪場及釣魚池，前人種樹、後人乘涼，才能讓新北市民有這麼好後花園。

李孟諺表示，疏洪道以前真的很髒亂，整個縣府團隊一起合作，整個一段一段的鯨吞蠶食才終於開闢完成420幾公頃，後來學英國的紅牛飛人比賽在微風運河辦鳥人大賽。

蘇貞昌笑說，李孟諺當時親自下場，裝上羽毛，從看台上衝出來，但是飛不起來，那時候李孟諺也比較胖，如果當選新北市長就可辦新北市、台南市的鳥人對抗賽、友誼賽，屆時，他也會親自下場滑浴缸比賽。

至於總統蔡英文昨天在屏東同鄉會為蘇貞昌站台並提出「蘇當選新北會有大建設」說法，國民黨新北市長參選人侯友宜質疑是用國家資源匯入黨的競選機器。蘇貞昌答說，侯友宜把整個新北市政府的團隊變成競選團隊，這就是違反行政中立的大鯨魚。

蘇貞昌說，蔡總統昨天講的是因為曾住在新北市幾年，選過新北市長，也看到他的行政效率，所以總統非常有信心地說，蘇貞昌未來如果當新北市長，用他的執行力跟對新北市的熟悉及團隊的努力，一定會更好，總統是從這個角度講，跟資源完全沒有關係。

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天與台南市代理市長李孟諺相約巡視二重疏洪道，大談過去...
民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天與台南市代理市長李孟諺相約巡視二重疏洪道，大談過去整頓疏洪道闢建公園的過往點滴。蘇貞昌說，當時有遠見，化腐朽為神奇。 聯合報系記者施鴻基／攝影
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蘇貞昌微風

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