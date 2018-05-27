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陳佩琪護夫嗆告電視台 柯文哲：回去再跟她商量

2018-05-27 14:30聯合報 記者張世杰╱即時報導

年底九合一選戰登場，台北市長柯文哲妻子陳佩琪今天在「三立新聞」臉書上留言，批評政論節目《54新觀點》日前幾位來賓，指控柯文哲申報財產時名下多了2千萬元不明來源財產，要求電視台給回應，否則將提告；對於妻子大動作「護夫」，柯文哲今天下午受訪時表示「回去再跟她（指陳佩琪）商量」。

柯文哲今天下午到大稻埕出席「2018公平貿易生活節」活動，行程最後前往當地老店喝青草茶，現場媒體詢問陳佩琪喊告一事，柯文哲一開始三緘其口、不願多談，直呼喝個青草茶「退火一下」，並頻頻反問是哪一家媒體。

媒體追問，是否支持陳佩琪提告？政論節目有無造假過頭？柯文哲嘆了一口氣，並對一旁的老店老闆說，他每天都在應付這個（指媒體），還要維持精神正常很不容易。

對於陳佩琪在臉書留言，是否有先事前通過電話告知？柯文哲聽聞後「嗯...」了一聲，說「回去再跟她（指陳佩琪）商量」；媒體追問，意思是不知情陳佩琪在臉書留言？柯文哲沒有繼續回應，並在幕僚陪同下離去。

台北市長選情打得火熱，不滿政論節目《54新觀點》日前有幾位來賓，指控台北市長柯文哲申報財產時，名下多了2千萬元不明來源財產，柯文哲的太太陳佩琪今在「三立新聞」臉書上留言，痛批政論節目上請一堆來賓信口開河，此風不可長，若得不到回應，將第一次上法院告人。

台北市長柯文哲今天下午到大稻埕出席「2018公平貿易生活節」活動。記者張世杰／攝...
台北市長柯文哲今天下午到大稻埕出席「2018公平貿易生活節」活動。記者張世杰／攝影
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柯文哲公平貿易大稻埕

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