許忠信參選台南市長 金恆煒：台南不要第二個柯文哲
台聯前立委許忠信昨天在台南宣布參選市長，今天北上召開記者會再次宣告。許忠信表示，台南市發展在台灣失衡的政經結構下，淪落成無足輕重的二線城市。他認為，比起藍綠兩黨候選人，自己更具備國際視野，讓產業脫胎換骨與全球接軌，再現台南府城風華。
這場記者會許多獨派要角出席力挺，包括獨派大老辜寬敏妻子王美琇、台灣新世紀文教基金會董事長陳隆志、台灣社社長張葉森、凱達格蘭學校校長金恆煒、人權醫師陳永興到場。
金恆煒認為，民進黨台南市長候選人黃偉哲心態和柯文哲根本如出一轍，「台南市還需要另一個柯文哲嗎？」，民眾也可思考台灣是需要一邊一國還是兩岸一家親的支持者？
金恆煒說，從民進黨初選時就能看出，黃偉哲與妹妹黃智賢聯手操作，吸引不同陣營票源，讓他支持率遠勝其他候選人。黃智賢也曾對外說「與哥哥立下三個約定」，其中一項就是「不要讓祖先蒙羞」，就此看來黃偉哲的心態和柯文哲根本如出一轍，「台南市還需要另一個柯文哲嗎？」，民眾也可思考台灣是需要一邊一國還是兩岸一家親的支持者？
許忠信表示，台南過去曾在大航海時代登上世界舞台，曾幾何時發展面臨空前瓶頸。根據統計，台南每人每月平均可支配所得在全台20縣市中排名第14，位居六都之末。不僅如此，年輕人結婚對數、嬰兒出生率、總人口數等名次也均敬陪末座。
許忠信主張，應將台南現有產業園區和環境打造成可吸引歐洲國家企業進駐之地，農漁產業部分則應建立南北國家互補產業聯盟，而非東西國家間低價競爭；觀光產業部分則多善用文化及美食魅力，吸引外國光觀客造訪。「比起藍綠兩黨候選人，自己更具備國際視野，再現台南府城風華」。
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