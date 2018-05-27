許忠信參選台南市長 金恆煒：台南不要第二個柯文哲

2018-05-27 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 ╱即時報導



台聯前立委許忠信昨天在台南宣布參選市長，今天北上召開記者會再次宣告。許忠信表示，台南市發展在台灣失衡的政經結構下，淪落成無足輕重的二線城市。他認為，比起藍綠兩黨候選人，自己更具備國際視野，讓產業脫胎換骨與全球接軌，再現台南府城風華。

這場記者會許多獨派要角出席力挺，包括獨派大老辜寬敏妻子王美琇、台灣新世紀文教基金會董事長陳隆志、台灣社社長張葉森、凱達格蘭學校校長金恆煒、人權醫師陳永興到場。

金恆煒認為，民進黨台南市長候選人黃偉哲心態和柯文哲根本如出一轍，「台南市還需要另一個柯文哲嗎？」，民眾也可思考台灣是需要一邊一國還是兩岸一家親的支持者？

金恆煒說，從民進黨初選時就能看出，黃偉哲與妹妹黃智賢聯手操作，吸引不同陣營票源，讓他支持率遠勝其他候選人。黃智賢也曾對外說「與哥哥立下三個約定」，其中一項就是「不要讓祖先蒙羞」，就此看來黃偉哲的心態和柯文哲根本如出一轍，「台南市還需要另一個柯文哲嗎？」，民眾也可思考台灣是需要一邊一國還是兩岸一家親的支持者？

許忠信表示，台南過去曾在大航海時代登上世界舞台，曾幾何時發展面臨空前瓶頸。根據統計，台南每人每月平均可支配所得在全台20縣市中排名第14，位居六都之末。不僅如此，年輕人結婚對數、嬰兒出生率、總人口數等名次也均敬陪末座。