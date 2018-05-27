親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣捐款給世衛
斷交潮後續效應
吳茂昆風波不斷
九合一選戰焦點
戰北市選情有變
政治
軍事
綜合

老婦趕火車卡屏東站月台縫 旅客全下車推車廂搶救

藍營北北基聯盟有譜 丁守中：正合擬政見

2018-05-27 11:53中央社 台北27日電

藍營反深澳電廠活動，北北基宜參選人未合體。中國國民黨台北市長參選人丁守中今天表示，有參加台北市黨部的鳴槍活動，並指出黨內北北基聯盟很快組成，正在擬共同政見。

國民黨基隆市長參選人謝立功陣營昨天表示，北北基宜藍軍縣市長參選人26日下午原擬要在深澳電廠合體，表達堅決反對興建深澳燃煤電廠訴求，卻臨時取消原定會師活動。

丁守中今天出席國民黨南港區黨部在南興公園所舉辦的高麗菜義賣活動，他接受媒體聯訪時表示，團隊幕僚有回覆謝立功陣營說因時間因素考量，所以是參加上午場在台北市中央黨部的鳴槍響應活動，且各地行程都是連貫的，可能是活動聯繫過程出差錯所致。

談到是否將和黨內新北市長參選人侯友宜及謝立功合組北北基聯盟打選戰，丁守中直說，因為自己上週還在忙陪黨內台北市議員初選拜票，但預計很快將組成連線，自己和侯友宜也一直都有保持聯絡。

丁守中表示，目前許多共同政見正在擬定，因北北基宜為共同生活圈，也都同受深澳電廠空污影響，是嚴重傷害市民健康。

關於是否會請台北市黨部協助邀同黨立委蔣萬安當競選總幹事一事，丁守中認為，黨部負責輔選，參選人自己負責選舉，所以還是要靠自己的選戰團隊，這方面會和黨部充分協調溝通。

面對民主進步黨要自推人選，以及藍綠現在是否有默契共打現任台北市長柯文哲。丁守中表示，執政黨要有黨格，就要自推人選，且基層有強烈需求，認為民進黨的參選人民調應該很快就會達到基本盤數字。

他同時說，自己和民進黨沒有默契，只有和台北市民有默契，就是要讓台北市更加繁榮、宜居，直批柯文哲掌握所有行政資源，且將整個台北市政府變成自己的競選總部，柯文哲雖聲稱不花錢、不輔選，但北市府各局處都在幫柯文哲拍短片宣傳，自己會和團隊一起努力、步步為營。

丁守中柯文哲謝立功

相關新聞

台聯前立委許忠信宣布參選台南市長

2018-05-27 11:27

宜縣、彰縣、嘉市 民進黨評估選情告急

2018-05-27 00:22

藍環台路跑 北北基宜縣市長參選人合體破局

2018-05-26 23:59

許忠信參選台南市長 金恆煒：台南不要第二個柯文哲

2018-05-27 11:54

獨派挺許忠信質疑立場 黃偉哲：不知哪裡做錯

2018-05-27 11:42

綠台北市長人選明定案 丁守中：步步為營

2018-05-27 10:30

籲藍營候選人不掛看板 孫大千：超越柯文哲才能打敗他

2018-05-27 09:09

客家票內鬥凶 林為洲、徐耀昌拚竹苗縣長抱頭燒

2018-05-27 00:12

蘇貞昌、侯友宜 互槓違行政中立

2018-05-26 23:43

陳子敬火力全開 批油價連漲要用選票翻轉

2018-05-26 19:32

國民黨北北基宜合體反深澳電廠破局 自救會：失望

2018-05-26 19:17

3名台南市長參選人現身 為教職人員、學生爭取福利

2018-05-26 18:45

黃偉哲：大創案是單純選民服務 高思博：恐涉受賄罪

2018-05-26 17:43

質疑民進黨選對會搓湯圓 高思博：將採法律行動

2018-05-26 17:26

抗議初選民調不公 藍北市新人王致雅要求查驗民調錄音

2018-05-26 17:06

許忠信宣布參選台南市長 3民進黨員退黨合力戰議員

2018-05-26 16:06

蘇貞昌有小英加持 侯友宜：我們走凡夫俗子路線

2018-05-26 14:17

搓湯圓 高思博：蔡英文下台 黃偉哲退選

2018-05-25 16:22

剩北市、竹縣未定！2018縣市長參選人名單整總理

2018-05-22 10:33

搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？

2017-11-18 09:00
看更多

熱門文章

葉金川批：當初想捐500萬美金助國際 卻被罵到臭頭

2018-05-26 13:38

反擊！ 大陸在台據點 政府全面嚴查

2018-05-27 00:37

許忠信宣布參選台南市長 3民進黨員退黨合力戰議員

2018-05-26 16:06

展現以德報怨 學者：蔡政府捐款世衛穩賺不賠

2018-05-26 21:08

李亞萍恨民進黨某些人 余天：講的沒錯

2018-05-27 10:20

外交真金換絕情 慘的是「同病相憐卻不想跟你建交」

2018-05-27 08:00

遭蔡政府轉型正義追殺 吳敦義：將來把它轉回來、轉正

2018-05-26 16:49

淡江大學創辦人張建邦今天上午辭世 享壽90歲

2018-05-26 20:16

美重量級議員揶揄「中國應學習台灣領導能力」

2018-05-26 22:32

以核養綠被打臉 黃士修要中選會踹共

2018-05-26 21:49

國民黨北北基宜合體反深澳電廠破局 自救會：失望

2018-05-26 19:17

直言集／兩岸「死結」 踏實外交愈走愈窄

2018-05-27 00:16

美國務院聲援台灣 外交部：中國粗暴激起國際對我支持

2018-05-26 13:45

陸要求航空公司不得將台灣列國家 外交部最嚴厲譴責

2018-05-26 13:46

胡幼偉：蔡政府重大貢獻 不講九二共識不行

2018-05-27 08:14

黃偉哲：大創案是單純選民服務 高思博：恐涉受賄罪

2018-05-26 17:43

宜縣、彰縣、嘉市 民進黨評估選情告急

2018-05-27 00:22

航空公司改台灣稱呼 徐國勇：不該屈服中國壓力

2018-05-26 13:08

台灣一直都在進步 蔡英文：台灣的主權我們在守護

2018-05-26 14:50

美重量級議員訪台 蔡總統「挺台灣的聲音絕對不少」

2018-05-26 22:29

民進黨縣市黨部主委改選 新北市余天可望連任

2018-05-27 03:18

美力挺台灣 聯邦參議院外委會亞太小組主席訪台

2018-05-26 15:18

蔡政府捐百萬美元給WHO 館長批：做凱子

2018-05-27 09:39

影／1個月連失2友邦 馬英九批蔡英文縱容賴揆刺激中共

2018-05-26 12:35

公衛憲章大使花錢才獲得？ 衛福部斥：1毛都沒花

2018-05-26 19:41

賈德納此時來訪 黨政人士：美國挺台意味濃

2018-05-26 23:06

前布國駐台大使：國家間只有利益沒有朋友

2018-05-26 23:04

捐100萬美元給WHO 蔡英文：原本用在與布國合作

2018-05-26 13:47

蘇貞昌有小英加持 侯友宜：我們走凡夫俗子路線

2018-05-26 14:17

陳子敬火力全開 批油價連漲要用選票翻轉

2018-05-26 19:32

二年斷四邦交國 呂秀蓮：責任不在蔡總統

2018-05-26 14:48

冷眼集／捐款換外交 教訓還不夠？

2018-05-26 12:57

抗議初選民調不公 藍北市新人王致雅要求查驗民調錄音

2018-05-26 17:06

吳茂昆封口？面對提問 統統不答

2018-05-26 12:37

官員：若大陸拒台捐贈世衛 打壓再添一樁

2018-05-26 23:52

半世紀的袍澤之情 女中尉無主墓重見天日

2018-05-27 11:24

中國打壓台灣 美參議員賈德納來訪堅定挺台

2018-05-26 16:55

葉金川：當年要捐助世衛 被民進黨罵到臭頭

2018-05-27 00:09

海地總統下週來訪 外交部：持續深化情誼

2018-05-27 00:55

總統：台灣國際有突破 中國越想打壓

2018-05-26 16:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top