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綠台北市長人選明定案 丁守中：步步為營

2018-05-27 10:30聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

國民黨副主席郝龍斌、國民黨台北市長參選人丁守中今一同出席國民黨南港區黨部高麗菜義...
國民黨副主席郝龍斌、國民黨台北市長參選人丁守中今一同出席國民黨南港區黨部高麗菜義賣活動。記者邱瓊玉／攝影
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民進黨台北市長布局備受關注，民進黨選對會預計明天開會，向主席蔡英文提出單一適當人選建議，其中立委姚文智出線的機率相當大，不過如今傳出一旦民進黨確定人選，在台北市藍大於綠的選民結構下，國民黨等同勝券在握。

對此，國民黨台北市長參選人丁守中今出席國民黨南港區黨部高麗菜義賣活動，會前受訪時強調，步步為營，不敢過分樂觀，總之就是結合議員、里長一起努力。

媒體追問，是否覺得勝選希望大，但還是不敢大意？丁守中則說，就是一步一腳印，全力以赴。

至於是否覺得民進黨若推姚文智，等於是在幫國民黨的忙？丁守中說，民進黨作為執政黨，要有黨格，應該要推自己的候選人，基層也有這樣子的強烈需求，相信人選確定後，不會像民調顯示的只有8%、10幾%，很快就會達到基本盤。

不過如今看來，藍綠的選舉主軸都是打柯，感覺很有默契。對此，丁守中說，我們和民進黨沒有默契，只有和市民有默契，就是要讓台北市更繁榮、宜居，讓市民安居樂業。

丁守中表示，柯文哲掌握所有行政資源，整個市政府都是他的競選總部，雖然說不花錢、不輔選，但整個市政府運用資源幫市長拍電影什麼的，主要對手還是柯文哲。

至於是否樂見民進黨自推人選？國民黨副主席郝龍斌表示，重點是自己要團結、合作，始終相信民進黨是在打假球，更何況柯文哲把兩岸一家親先收回，再放出，也不是一個值得大家信賴的政治人物，請大家支持國民黨，共創台北市、台灣未來榮景。

對於競選總幹事人選，有人提到立委蔣萬安，丁守中表示，這方面還是會和黨部充分協調溝通。郝龍斌則說，他是很優秀、年輕的國民黨人才，如果和丁守中一起打選戰，相信會對選戰很有幫助。

何時要組北北基宜聯盟？丁守中說，目前很多共同政見正在擬定中，也有溝通協調，隨時都會發生，北北基宜都是共同生活圈，大家都受到深澳電廠空汙影響，對市民健康造成嚴重傷害。

民進黨丁守中國民黨

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