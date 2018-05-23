親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
檢約談台大遴委
國民黨黨產追徵
九合一選戰焦點
戰北市選情有變
我被拒WHA門外
小英執政兩周年
政治
軍事
綜合

打臉侯友宜公托政策 彭盛韶：犯了傳統政治人物症頭

2018-05-23 22:17聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

彭盛韶在臉書PO文打臉，侯友宜再次犯了傳統政治人物亂喊衝量的症頭。圖／翻攝自彭盛...
彭盛韶在臉書PO文打臉，侯友宜再次犯了傳統政治人物亂喊衝量的症頭。圖／翻攝自彭盛韶粉絲專頁
分享
國民黨新北市長候選人侯友宜今出席新北市工商婦女會，大打婦幼牌，表示要做更多公共托育，「4年內至少做到朱立倫8年的數目」。對此，時代力量新北市議員參選人彭盛韶在臉書PO文打臉，侯友宜再次犯了傳統政治人物亂喊衝量的症頭，「托育要做好真的不是只有衝量好嗎？」

彭盛韶表示，傳統政治人物總會有種愛喊數字的癮頭，可是在這數字背後，務必要思考數字所可能帶來的問題跟風險，特別是托育政策，出現問題時傷害會落在嬰幼兒，不可不慎。

彭盛韶提出兩點問題，首先是「承接委外單位」公辦民營還是要找人承接，當不存在這麼多單位時，不是私部門掛著法人皮承接，就是公部門去求人家承接，且承接單位即使品質不佳，公部門也不敢嚴格要求委外單位，萬一委辦單位不想做，公務員又怕難達到長官期待，卡死在那。

再來就是「退場機制」，彭盛韶認為，這麼多公托中心，一定有品質好跟壞，當需要淘汰壞單位，又得延續原來公托服務時，新北市政府打算怎麼處理？2015年新北八里的公托就曾發生嬰兒跌落摔斷手案例，並不是政府提供服務就代表有品質保證。

彭盛韶指出，侯友宜如果要喊這麽高的量，配套就說清楚，特別是公托的評鑑更該完全透明讓大家檢視，「托育要做好真的不是只有衝量好嗎？」對此，侯友宜辦公室回應，不予置評。

侯友宜托育
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

總統本非蔡英文？ 綠議員：民進黨對不起蘇貞昌

2018-05-23 21:54

A7汙水批朱侯「態度有問題」 蘇貞昌：好心被雷親

2018-05-23 21:51

公托籤難抽 侯友宜：4年要做朱立倫8年的數目

2018-05-23 16:21

年底縣市長選戰除新竹縣 國民黨完成21縣市提名

2018-05-23 16:01

陳子敬主張小雞選母雞 藍：深入研究

2018-05-23 14:39

民進黨台北市長布局 選對會28日提建議人選

2018-05-23 14:17

泛藍台南市長選舉喬不定 陳子敬：要讓小雞選母雞

2018-05-23 14:00

代表藍營出征台南市長！高思博痛批：小英不如金三胖

2018-05-23 12:14

好感度民調拿下第一名 侯友宜：這不能當飯吃

2018-05-23 11:32

力挽年輕選民支持 蘇貞昌自稱「最會為年輕人搭舞台」

2018-05-23 11:06

蘇貞昌批新北沒建設 張其強反撃「老縣長記性差」

2018-05-23 09:38

臉書拚選戰 這家「小編」竟成豬隊友…

2018-05-23 08:00

國民黨研判：劉政鴻脫黨參選可能性不高

2018-05-23 03:31

劉政鴻嗆脫黨參選 國民黨：苗栗確認徵召徐耀昌

2018-05-23 00:53

藍南市民調高思博勝出 謝龍介會陳子敬協商

2018-05-23 00:50

新聞眼／劉政鴻震撼彈 苗栗藍營整合要智慧

2018-05-23 00:05

看問題／陳見賢、林為洲 瑜亮情結浮檯面

2018-05-23 00:02

國民黨竹縣長提名未定 林為洲說重話

2018-05-22 23:58

蘇佳男參選嘉縣中埔鄉長 地方熱議

2018-05-22 23:22

A7污水案 蘇貞昌：市民會還公道

2018-05-22 22:06

與謝龍介晚間會後 陳子敬說：團隊主張奮戰到底

2018-05-22 21:51

宜綠議員黃素琴被拱選羅東鎮長 明天將表態

2018-05-22 21:45

劉政鴻：為救苗栗不惜脫黨參選 百姓有福苗栗贏回尊嚴

2018-05-22 21:19

韓國瑜：絕無授權單位個人成立團體募款

2018-05-22 20:39

朱立倫酸年紀大 蘇貞昌回：不禮貌

2018-05-22 20:32

侯友宜蘆洲遇鄉親 嘴甜誇「阮六腳攏出美女喔」

2018-05-22 20:12

國民黨台南市長人選出線 龍介仙晚間邀陳子敬談整合

2018-05-22 20:11

朱立倫批蘇貞昌「年紀大」戴瑋姍反酸：對預算沒概念

2018-05-22 19:34

遭黃偉哲質疑競選經費 高思博霸氣回嗆

2018-05-22 18:25

影／國民黨新竹縣長未出線 林為洲：不照規定走是「內亂」

2018-05-22 17:35

剩北市、竹縣未定！2018縣市長參選人名單整總理

2018-05-22 10:33

搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？

2017-11-18 09:00
看更多

熱門文章

獨／比白色恐怖更白色恐怖！ 北檢約談台大遴委

2018-05-23 06:58

台灣是亞洲最幸福國家？ 行政院承認搞錯了

2018-05-23 11:17

蔡碧仲：吳茂昆違法不代表管中閔可以違法

2018-05-23 14:54

檢調約談台大遴委 蘇永欽：很荒謬！完全不符法治精神

2018-05-23 07:13

台灣是亞洲最幸福樂土？ 民進黨政府沒告訴你這些真相…

2018-05-23 10:00

葉毓蘭批蔡英文：戰力壓過蔣經國 恐是促統第一大功臣

2018-05-23 08:01

館長霸氣贊助、火速會面 蘇祈麟：地獄訓練將來臨

2018-05-23 14:12

台大遴選委員遭約談惹議 北檢：多數證人表感謝與支持

2018-05-23 13:21

同樣是「維持現狀」 孫大千點出馬英九和蔡英文的差別

2018-05-23 08:16

美聯社：20航空公司向中國低頭 改台灣標註

2018-05-23 01:00

黃智賢：民進黨選輸可以翻桌不認 玩成這樣還口口聲聲民主

2018-05-23 17:32

約談不發傳票北檢還要人感謝 侯漢廷：我謝個鬼

2018-05-23 19:35

北檢約談連前教長都有 就是不傳管中閔本人

2018-05-23 18:57

【即時短評】電話傳台大遴選委員 是來作證還是恐嚇？

2018-05-23 12:48

【即時短評】認同馬英九的維持現狀嗎？ 蔡英文誠實點

2018-05-23 11:44

台大遴委遭北檢約談 台大教授：涼意由腳底往上延伸

2018-05-23 09:51

【重磅快評】北檢恐怖嗎？司法史上會記上這一筆

2018-05-23 16:44

台大遴委遭檢調約談 前檢察總長與前監委都說話了

2018-05-23 10:58

WHA開幕2天 全球16國發言挺台

2018-05-23 06:22

追討國民黨黨產 4路追殺

2018-05-23 00:50

約談台大校長遴委 藍委：蔡碧仲把北檢變東廠

2018-05-23 12:15

台大遴選委員遭約談 北檢：傳證人是標準程序

2018-05-23 11:28

蔡政府金援索羅門9億元 洪孟楷：2016就講好的事

2018-05-23 20:01

藍南市民調高思博勝出 謝龍介會陳子敬協商

2018-05-23 00:50

台大遴委被call去做證 律師：沒傳票不妥，可不去

2018-05-23 10:50

臉書拚選戰 這家「小編」竟成豬隊友…

2018-05-23 08:00

WHA第3天 友邦仗義執言：遺漏台灣是羞恥

2018-05-23 19:20

台大遴委被約談洗錢防制辦公室 蔡碧仲：我不知道

2018-05-23 09:21

國民黨台南市黨部被查封 門口對聯諷黨產會前主委

2018-05-23 10:20

20間航空公司變更台灣標註 吳釗燮：全力協商

2018-05-23 09:45

台大遴委被約談地引疑 蔡碧仲：有時是考量當事人利益

2018-05-23 11:13

駁斥挺柯P理由 邱毅：白色非無色別妄想指鹿為馬

2018-05-23 08:04

馬英九將被踢爆15個料 其中竟然還有三寶？

2018-05-23 21:55

有漏洞！飼料添加工業染劑 生產毒蛋黃食安法只能罰鍰

2018-05-23 11:11

國民黨前中央黨部出售 黨產會要追回11億

2018-05-22 23:56

姚文智、呂秀蓮誰出戰 民進黨今協調

2018-05-23 01:15

北檢約談台大遴委 柯志恩諷：因蔡碧仲自己查不出來

2018-05-23 13:54

聯合國報告稱台灣是中國一省 徐永明質疑賴清德「沒聲音」

2018-05-23 11:40

中廣兩頻道案 法院命NCC重新審查

2018-05-23 00:56

影／不只台大教授 官派遴委教部次長也接到北檢約談

2018-05-23 16:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top