打臉侯友宜公托政策 彭盛韶：犯了傳統政治人物症頭

2018-05-23 22:17 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



彭盛韶在臉書PO文打臉，侯友宜再次犯了傳統政治人物亂喊衝量的症頭。圖／翻攝自彭盛韶粉絲專頁 分享 facebook 國民黨新北市長候選人侯友宜今出席新北市工商婦女會，大打婦幼牌，表示要做更多公共托育，「4年內至少做到朱立倫8年的數目」。對此，時代力量新北市議員參選人彭盛韶在臉書PO文打臉，侯友宜再次犯了傳統政治人物亂喊衝量的症頭，「托育要做好真的不是只有衝量好嗎？」

彭盛韶表示，傳統政治人物總會有種愛喊數字的癮頭，可是在這數字背後，務必要思考數字所可能帶來的問題跟風險，特別是托育政策，出現問題時傷害會落在嬰幼兒，不可不慎。

彭盛韶提出兩點問題，首先是「承接委外單位」公辦民營還是要找人承接，當不存在這麼多單位時，不是私部門掛著法人皮承接，就是公部門去求人家承接，且承接單位即使品質不佳，公部門也不敢嚴格要求委外單位，萬一委辦單位不想做，公務員又怕難達到長官期待，卡死在那。

再來就是「退場機制」，彭盛韶認為，這麼多公托中心，一定有品質好跟壞，當需要淘汰壞單位，又得延續原來公托服務時，新北市政府打算怎麼處理？2015年新北八里的公托就曾發生嬰兒跌落摔斷手案例，並不是政府提供服務就代表有品質保證。

彭盛韶指出，侯友宜如果要喊這麽高的量，配套就說清楚，特別是公托的評鑑更該完全透明讓大家檢視，「托育要做好真的不是只有衝量好嗎？」對此，侯友宜辦公室回應，不予置評。