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陳子敬主張小雞選母雞 藍：深入研究

2018-05-23 14:39中央社 台北23日電

表態參選台南市長的無黨籍前台南市警察局長陳子敬今天提出與國民黨台南市長擬參選人高思博的整合模式，主張由台南市議員參選人「小雞選母雞」。國民黨表示，會再深入研究。

國民黨台南市黨內初選民調結果昨天出爐，由前立委高思博勝出，不過，高思博仍不排除與陳子敬二次民調整合。

陳子敬中午接受「POP搶先爆」廣播節目訪問表示，目前幾位台南市長參選人，「最了解台南狀況的是我」；他與高思博、伍彩集團董事長林義豐、前台聯立委許忠信都要參選，鹿死誰手很難講，民進黨提名的黃偉哲不可能躺著選。

陳子敬說，昨晚與國民黨台南市黨部主委謝龍介談整合，但沒有具體共識。距離8月下旬登記參選，還有3個月時間，因此6月或7月整合，未來會再與高思博及台南市黨部協調。

主持人詢問是否與高思博以民調整合，陳子敬說，更簡單的方法是由台南市議員參選人「小雞選母雞」，連民調的錢都不用花，他有向謝龍介提。

若國民黨堅持採用民調，陳子敬表示，「我可能考慮不接受」，民調會讓人擔心，有支持者一再提醒他不是國民黨對手、不要被騙，也有許多民調犧牲者委屈的聲音，他聽到都會怕。

陳子敬對民調有疑慮，主張「小雞選母雞」，國民黨組織發展委員會主任委員李哲華告訴中央社記者，會再深入研究，不過，「小雞」定義為何，是否所有非民主進步黨的議員參選人，或連要選里長的都是「小雞」。

李哲華說，希望朝泛藍整合的方向進行，會再與陳子敬溝通協調；國民黨不會堅持採用民調，各種形式的整合、只要雙方認同都可以，一切以勝選為最大目標。

陳子敬國民黨
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