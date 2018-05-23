臉書拚選戰 這家「小編」竟成豬隊友…

臉書是行銷利器，政治人物怎麼回應、要不要親自回應，是門大學問。多數政治人物臉書是由助理管理，但也有政治人物堅持自己操作，政治人物有時會手癢親回留言，可能引起紛爭。

柯Ｐ神回 狂吸50萬個讚

台北市長柯文哲曾在臉書回應「王八蛋」，引發軒然大波。廣受年輕人、網路族群喜愛的柯文哲，光是臉書粉絲團按讚人數就高達177萬人，幾乎三天兩頭就有一則貼文，每次貼文都吸引數萬人按讚，互動率相當高。

台北市長柯文哲世大運期間臉書留言「王八蛋」，引發熱議。 記者黃義書／攝影 分享 facebook

為管理粉絲團，市府有專門小編負責，不過去年世大運期間，因不滿反年改團體阻撓世大運各國代表團進場，柯文哲開記者會時，怒嗆反年改團體「王八蛋」，引發正反評價。

事後有網友在柯文哲臉書下留言，批評柯文哲「你才是王八蛋吧！」，質疑柯文哲身為台北市長，再三拍胸脯保證世大運不會出問題，結果呢。該網友還要求柯文哲告訴全台北市民「誰是王八蛋」。

不料柯文哲卻在下方回復「你和那些反年改團體」，柯文哲的「神回覆」，吸引近50萬網友按讚。

不滿反年改團體阻撓世大運各國代表團進場，台北市長柯文哲怒嗆反年改團體「王八蛋」。 圖／擷取自柯文哲臉書 分享 facebook

儘管事後有網友質疑，是不是小編回文忘記切換帳號，不過北市府發言人劉奕霆證實，就是柯文哲親自回覆，當柯文哲被問到時，還回答「對啊，怎麼了嗎？」

童仲彥自己讚自己 網友捉包

曾捲入家暴風波的台北市議員童仲彥，因爆出對當時的太太家暴，甚至還公然向外遇對象「告白」，重創形象。

童仲彥最後則是在自己的臉書粉絲團貼文表示，「因為家庭因素及個人問題，損及摯愛民進黨之形象，自責不已，本人童仲彥深自檢討，即日起退出民進黨」，隨後還把臉書關閉。

台北市議員童仲彥去年在臉書上宣布退黨時，疑似忘記切換帳號，自己在底下留言「了不起，負責」。 圖／截取自「台灣阿童-童仲彥」臉書粉絲團 分享 facebook

不料事隔9小時，童仲彥臉書粉絲團重啟，下方第一則留言寫著「了不起，負責」，留言的人卻正是童仲彥本人，引發熱議，還一度上了卡提諾狂新聞。

「了不起，負責」也因此成為童仲彥的「代名詞」，日前童仲彥還推出「了不起！負責」的polo衫，不過卻因很多人看不出「了」的設計樣式，「了不起，負責」，成了「負責不起」，意外再度引發話題。

台北市議員童仲彥推出「了不起！負責」polo衫，卻因設計樣式，「了不起，負責」，成了「負責不起」，意外再引話題。 圖／截取自「台灣阿童-童仲彥」臉書粉絲團 分享 facebook

陳水扁「新勇哥物語」 有小編幫

前總統陳水扁的「新勇哥物語」從與朋友的Line群組到臉書，到昨天113集，臉書帳號自中文的「新勇哥物語」到新換的「YonGe Chen」，每天都有受政界注目的議題，外傳這是扁自己手寫、自己PO文的。陳水扁的兒子陳致中昨天說，其實父親是有小編幫忙啦！主題、內容和文章的整體構想是陳水扁決定，網路經營則是朋友小編協助，至於更多細節，「不方便透露太多！」

稱呼眉角多 蕭淑麗自己來

嘉義市議長蕭淑麗常利用跑行程空檔、搭車途中或結束行程回到家，一一回覆臉書留言，堅持親為是較能掌握合宜稱呼，畢竟親疏、長幼有別，自己回應較能抓住眉角，也展現親和力，有些要稱對方「姊」、「哥」或綽號，甚至可以問候對方家人，帶到彼此關心的話題等，這些都是助理無法完全熟知的。

以無黨籍參選嘉義市長的現任議長蕭淑麗，常利用跑行程空檔或搭車途中回覆臉書留言。 記者王慧瑛／攝影 分享 facebook

蕭淑麗說，之前曾有朋友自動請纓幫她管理臉書回覆留言，雖然能幫她分擔一些心力，也能回覆得較即時，但幾經思量，她還是選擇自己回覆比較穩妥，「我不喜歡冷冰冰的留言」。

黃敏惠 聊小吃、城市願景

國民黨提名嘉義市參選人黃敏惠也會透過臉書聊嘉義小吃、聊城市願景，甚至po文用俏皮話說「鄉親快來幫阿會傷腦筋喔！寫下您期待未來看到阿惠貼圖出現什麼對白！」

披藍袍回鍋參選嘉義市長的黃敏惠說，她與助理會一起管理臉書，不會完全假手他人。 記者王慧瑛／攝影 分享 facebook

黃敏惠在臉書上自稱「阿惠」拉近距離，也會以年輕人的網路語言做溝通，把身段放軟，沒有架子。黃敏惠說，她與助理會一起管理臉書，不會完全假手他人，但隨著行程愈來愈滿，能回覆留言時間變少，但還是會瀏覽每則留言，傾聽網友建言。

涂醒哲 粉團遭怨少了「溫情」

棄醫從政的嘉義市長涂醒哲，偶爾會在跑行程空檔刷一刷臉書畫面，po文、留言等大多由市府同仁代勞，但幕僚透露涂市長其實也當過「小編」，曾親自回覆留言。

棄醫從政的嘉義市長涂醒哲尋求連任，臉書目前由幕僚協助管理，但涂市長會從手機瀏覽臉書，並了解留言。 圖／嘉義市政府提供 分享 facebook

嘉義市一名現任里長日前到涂市長粉絲專頁留言，粉團小編很制式的回覆「xxx你好，請告訴我們該如何為你提供協助」，沒有稱呼「某某里長」，讓這名里長看了有些傻眼，「好像機器人留言，少了互動的溫情」。

饒慶鈴 不理非理性謾罵

台東縣議長饒慶鈴說，網友對她在臉書上的貼文，不論是認同或貶抑，她都會仔細看，除了是選民陳情與請託，她會交代助理聯繫協助處理，對一些網友非理性的謾罵、貶損、嘲諷，她都不會放在心上，也不會去回應，回應只是浪費時間。

饒慶鈴說，網路上酸民太多，連愛心菜販陳樹菊只是請馬英九再選總統，就被嘲諷成「陳樹菊病得不輕、腦袋燒壞了....」所以網民的酸言酸語不必在意，避免負面情緒影響自己太久。

劉櫂豪 「引據一定要查證」

立委劉櫂豪表示，身為公眾人物很難不被人拿著「放大鏡檢視」，對於少數網友冷嘲熱諷，只要不是使用非理性言語或不雅照片，他都不會在意，不讓自己心情受影響，至於回應網民在臉書的留言，他都會要求助理務必謹慎，引據一定要查證確實，避免節外生枝又引發其他紛爭。