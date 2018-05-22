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華西街蛇肉店全關了？ 同業傻眼：我們還在開啊！

宜綠議員黃素琴被拱選羅東鎮長 明天將表態

2018-05-22 21:45聯合報 記者張芮瑜╱即時報導

大選在即，但宜蘭縣羅東鎮長選情一直告急，相較於國民黨早已定調由宜蘭縣議員吳秋齡批藍袍出征，無黨籍縣議員薛呈懿也早早宣布角逐鎮長之位，民進黨遲遲未推派人選。

但地方近期盛傳，宜蘭縣代理縣長陳金德前妻、縣議員黃素琴將代表民進黨出征，黃素琴日前曾表示會繼續傾聽民意。今天晚間態勢明朗化，明天中午宜蘭各界民進黨公職將聚集黃素琴服務處，共同推舉黃素琴代表民進黨參選羅東鎮長。

黃素琴屆時表態將承擔，也將對各界支持進一步回應。

宜蘭縣議員黃素琴（左）被拱出來選羅東鎮長，明天中午她將正式表態回應外界期待。本報...
宜蘭縣議員黃素琴（左）被拱出來選羅東鎮長，明天中午她將正式表態回應外界期待。本報資料照
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民進黨陳金德國民黨
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