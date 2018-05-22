侯友宜蘆洲遇鄉親 嘴甜誇「阮六腳攏出美女喔」

2018-05-22 20:12 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



國民黨新北市長參選人侯友宜，今晚到蘆洲參加慈惠堂44周年春季禮斗大法會，上台致詞時發現台下坐著來自他故鄉、嘉義縣六腳天后宮參香團隊，立刻點名「這是來自我故鄉、我在地的鄉親」，還不忘嘴甜誇獎「阮六腳攏出美女喔」，讓來自六腳鄉的「美女」們心花怒放，爭相合照，展現出「下港人」的熱情。

侯友宜上台時感謝慈惠堂在蘆洲地區投入公益慈善、關心弱勢、幫助清寒學童，他今晚抱著感恩的心情來，這段時間正好碰上市長、市議員選舉期間，他離開新北市副市長職務，參選新北市長，他拜託大家給他疼惜、照顧。

致詞時侯友宜發現台下右手邊坐著來自嘉義縣六腳天后宮的參香團隊，立刻高聲點名說，「右邊桌子是來自我故鄉、六腳天后宮來的。」台下立刻響起歡呼聲，侯友宜還說「卡大聲一點啦，我的鄉親都來了！」還不忘嘴甜誇說「阮六腳攏出美女喔」，逐桌致意的時候六腳「美女」們一直拉著侯友宜的手不放，不停拍照還高喊「你是我的偶像」，氣氛熱烈。