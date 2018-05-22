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新竹縣長提名機制生變？國民黨：本周溝通有無更好方式

2018-05-22 12:27聯合報 記者周志豪╱即時報導

國民黨新竹縣長提名出現變數，原本五月初決定以「台中模式」的不公開全民調決定人選，遭有意參選者反彈，甚至要脅不昔脫黨參選。國民黨組發會主委李哲華表示，這周會密集與地方溝通，看是否有比全民調更好的產生人選方式。

李哲華強調，政黨提名程序是手段，目的是為了勝選，有利於勝選的任何做法，黨中央會全力促成，「新竹縣是非常辛苦的地方」。

新竹縣新埔鎮是遠近聞名的甜柿之鄉。新華社
新竹縣新埔鎮是遠近聞名的甜柿之鄉。新華社
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李哲華民調國民黨2018新竹縣選舉
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