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「我是賣菜的」韓國瑜出線 高市國民黨走出藍色憂鬱

2018-05-21 15:02中央社 高雄21日電

國民黨今公布高雄市長初選民調，結果確定由國民黨高市黨部主委韓國瑜（圖）將代表國民...
國民黨今公布高雄市長初選民調，結果確定由國民黨高市黨部主委韓國瑜（圖）將代表國民黨參選高雄市長。聯合報記者陳正興／攝影
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走訪基層時，韓國瑜總不忘介紹「我是賣菜的」，有時還自我調侃「光頭的會做事」，拉近和基層的距離，親和力讓他的知名度在地方快速竄升。

民進黨在高雄市執政近20年，過去幾屆高雄市長選舉提名總是讓藍營選民陷入「藍色憂鬱」，不僅提名時程一拖再拖，投票還有操作棄保的耳語，今天確定將提名韓國瑜，讓不少藍營支持者不再擔心人選未定的問題。

60歲的韓國瑜有3屆立委資歷，也擔任過台北農產運銷公司總經理，不僅有國會的歷練，也因長時間與菜販攤商互動，不僅能說一口流利的台語，也練就他直白、沒架子的作風，尤其他便給的口才很能觸動不滿現狀的基層情緒，他的參選提振了藍軍士氣。

韓國瑜拜訪基層時，很習慣走進市場、農村產地和農民對話，所到之處總會說「我是賣菜的」，最了解農民、基層的心聲，他與民眾「零距離」博得一群婆婆媽媽的好感，也成了他的死忠支持者。

去年9月，韓國瑜被黨主席吳敦義欽點接任高雄市黨部主委，他「空降」的身分一度遭到質疑；韓國瑜也曾因接掌主委，體悟到巧婦難為無米之炊而沮喪，令他焦頭爛額的是每個月籌措黨工薪資的問題。

他曾自嘲國民黨像「丐幫」，要錢沒錢，所以才用非常的手段，今年3月突襲登記台北市長初選，要凸顯他的難為，並爭取中央資源奧援。

經過數月走訪基層，他漸感受到高雄人對他的熱情、支持與期待，他說，有信心在高雄市長選舉打一場漂亮的選戰，憑藉的是「思變的民心」。

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