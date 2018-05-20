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新竹縣長人選提名難產 國民黨中央：樂見地方自行整合

2018-05-20 13:13中央社 台北20日電

國民黨組織發展委員會主任委員李哲華今天表示，黨中央雖已宣布新竹縣長參選人選以全民調決定提名，但若民調執行前，地方可協調出一人參選，黨中央樂觀其成。

國民黨角逐新竹縣長提名人選大爆炸，共有立委林為洲、新竹縣副縣長楊文科、新竹縣議會副議長陳見賢、湖口鄉長林志華與竹東鎮長徐兆璋等5人有意參選，國民黨中央提名協調小組8日邀請這5人協調提名機制，其中，徐兆璋請假未出席，會中決定循「台中模式」，不辦公開初選，以全民調決定提名。

不過中央定調「全民調」，地方卻有意見，徐兆璋表明不參加，兼任新竹縣黨部主委的陳見賢也請辭主委，根據媒體報導，陳見賢曾公開表示，楊文科若不能獲得提名，他會考慮脫黨參選。

聯電榮譽董事長宣明智15日率多名竹科大老拜會國民黨主席吳敦義，建議協調徵召參選人，推出對科技與地方熟悉的人，宣明智被認為是楊文科最有力的支持者之一。

吳敦義18日表示，新竹縣是否徵召是兩難問題，連續3次協調都沒有一致結論，等協調成功再做決定。

李哲華上午告訴中央社記者，若地方可以協調出一人參選，中央提名小組樂觀其成；新竹縣是國民黨執政縣市，一定要整合，提名的原意不只是走完程序，過程中的協調整合相當重要，要以勝選為最大考量。

不願具名的黨務人士說，新竹縣是國民黨22個縣市當中，最複雜、也是最棘手的選區，黨中央之前就知道問題，希望透過疏通，避免「火車對撞」，但努力幾個月，效果有限，所以才在第3次協調會，決定採全民調決定人選。

此外，截至目前，除新竹縣尚未提名外，國民黨還有台南市、高雄市2縣市未通過提名。

在高雄市方面，由高雄市黨部主委韓國瑜對上黨籍立委陳宜民；台南市則由前立委高思博迎戰前台南大學校長黃秀霜；這兩個直轄市都以全民調決定提名人選，高雄市民調結果21日公布、台南市22日公布。

民調國民黨李哲華

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