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陳菊若參選 呂秀蓮：她會終生遺憾

2018-05-20 08:21聯合報 記者楊德宜╱即時報導

傳出總統府秘書長陳菊（右）被黨內部點名參選台北市長，積極爭取提名的前副總統呂秀蓮...
傳出總統府秘書長陳菊（右）被黨內部點名參選台北市長，積極爭取提名的前副總統呂秀蓮（左）前晚表示，陳菊若參選，會發表文章讓陳菊終身受傷；昨深夜呂秀蓮在臉書澄清，如果陳菊要參選，她會禮讓。聯合報系資料照
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傳出總統府秘書長陳菊被黨內部點名參選台北市長，積極爭取提名的前副總統呂秀蓮前晚表示，陳菊若參選，會發表文章讓陳菊終身受傷，引起非議；對此，昨深夜呂秀蓮在臉書澄清，如果陳菊要參選，她會禮讓。

呂秀蓮表示，她基於與總統府秘書長陳菊長年的政治患難情誼，陳菊如果要參選台北市長，她會禮讓，「但會發表一篇文情並茂的聲明，以柔性訴求，她會感到終生遺憾，我並無意傷害陳菊秘書長」。

陳菊呂秀蓮總統府

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