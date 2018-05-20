陳菊若參選 呂秀蓮：她會終生遺憾

2018-05-20 08:21 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



傳出總統府秘書長陳菊（右）被黨內部點名參選台北市長，積極爭取提名的前副總統呂秀蓮（左）前晚表示，陳菊若參選，會發表文章讓陳菊終身受傷；昨深夜呂秀蓮在臉書澄清，如果陳菊要參選，她會禮讓。聯合報系資料照 分享 facebook 傳出總統府秘書長陳菊被黨內部點名參選台北市長，積極爭取提名的前副總統呂秀蓮前晚表示，陳菊若參選，會發表文章讓陳菊終身受傷，引起非議；對此，昨深夜呂秀蓮在臉書澄清，如果陳菊要參選，她會禮讓。

呂秀蓮表示，她基於與總統府秘書長陳菊長年的政治患難情誼，陳菊如果要參選台北市長，她會禮讓，「但會發表一篇文情並茂的聲明，以柔性訴求，她會感到終生遺憾，我並無意傷害陳菊秘書長」。