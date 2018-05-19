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連勝文：年底選舉教訓傲慢執政者 「我義不容辭！」

2018-05-19 21:18聯合報 記者王寓中╱即時報導

連勝文。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影
連勝文。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影
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國民黨中央委員連勝文18日在中國大陸出席活動後受訪表示，他和丁守中的關係如何完全不重要，重要的是，丁守中能不能扮演好台北市長的角色；目前他沒有為丁守中站台的計畫。連勝文的說法遭部分媒體解讀為因與丁守中心結未解？所以稱不幫丁守中站台。連勝文今天透過友人還原談話始末，呼籲外界不要見縫插針，扭曲連勝文的原意。

接近連勝文人士指出，連勝文認為，關心中華民國與台灣前途者都理解，年底選舉，不只台北，每一縣市的投票結果都是向蔡英文政府表達施政無能的關鍵訊息，每一位公民都要集中選票向無能政府表達心中的不平。

連勝文強調，而這樣展現公民集體意識的機會，若有他個人參與可以廣邀大家共同行動的空間，「我義不容辭」，希望讓最大最多的公民意志得以向無能的蔡政府展現，用選票讓傲慢執政者失去他們最在意最關心的權力。

連勝文友人指出，目前國民黨台北市長提名人丁守中並沒有造勢計畫，連勝文「目前沒有」站台計畫自是自然，但有心媒體刻意做文章下標，試圖見縫插針，製造議題，令人遺憾。

國民黨主席吳敦義今天被問到此事時表示，距離投票日還有6個月多的時間，依據丁守中的人品和誠懇，也許過去曾有一點不完美的事情，但人非聖賢，連勝文是優秀年輕一輩的黨內人才，只要誠心誠意拜託，可預期連勝文將來會幫助丁守中。

連勝文友人表示，只要是國民黨提名的參選人，連勝文在能力所及範圍內，一定會幫忙，至於是否站台輔選，當然要看參選人本身的需要並正式提出後，才能安排，丁守中至今尚未有正式的造勢活動，也沒有向連勝文提出希望幫忙站台，也或許參選人認為根本不需要，在此情形下，連勝文面對媒體的詢問，只能回應目前沒有站台的計畫，事情原委就是如此，外界不需再見縫插針，憑空作文章。

連勝文丁守中國民黨

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