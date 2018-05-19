爭取同鄉會支持 侯友宜：家人挺家人

2018-05-19 20:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳珮琦 ╱即時報導



國民黨新北市長參選人侯友宜晚間參加蘆洲雲林同鄉會會員大會，侯友宜表示，他是一個鄉下小孩，19歲來到雙北，在基層做刑事20年，「每天都穿布鞋跟基層搏感情，了解基層的需求及痛苦。」侯強調不管是雲林、嘉義的鄉親，大家都是ㄧ家人，家人就應該支持家人。