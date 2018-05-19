郁慕明有條件支持柯文哲 丁守中：小心柯有很多面具

2018-05-19 19:59 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



民進黨決定自提台北巿長人選，針對新黨主席郁慕明對市長柯文哲釋出不排除合作的善意，國民黨台北市長參選人丁守中今天說，柯文哲有很多面具，見不同的人戴著不同的面具。還質詢，郁主席喜歡的那副面具，柯文哲會永遠戴著嗎。