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郁慕明有條件支持柯文哲 丁守中：小心柯有很多面具

2018-05-19 19:59聯合報 記者楊正海╱即時報導

民進黨決定自提台北巿長人選，針對新黨主席郁慕明對市長柯文哲釋出不排除合作的善意，國民黨台北市長參選人丁守中今天說，柯文哲有很多面具，見不同的人戴著不同的面具。還質詢，郁主席喜歡的那副面具，柯文哲會永遠戴著嗎。

丁守中下午參加靈鷲山主辦孔雀明王經暨五大士瑜珈燄口法會，媒體問丁。郁慕明有條件支持柯文哲，丁守中說，柯已經說要支持主張台獨的蔡英文2020年連任總統。郁主席對這一點能接受嗎？柯文哲又是可信任的嗎？

國民黨台北市長參選人丁守中。記者楊正海／攝影
國民黨台北市長參選人丁守中。記者楊正海／攝影
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柯文哲丁守中郁慕明

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