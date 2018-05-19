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柯P認了！曾傳訊親綠人士「我是蔡英文暗樁」

影／蔡蘇同台捏氣球 蔡英文大讚蘇貞昌做得好

2018-05-19 12:28聯合報系攝影中心 記者王騰毅╱即時報導

蔡英文總統與民進黨新北市長參選人蘇貞昌上午到台灣盲人重建院參加惠光導盲犬學校活動，蔡蘇同台跟視障朋友學做造型氣球，兩人互動有說有笑，蔡英文還在致詞時大讚蘇貞昌過去在擔任台北縣長時做得很好，她也相信未來的「蘇市長」會做得更好。

民進黨新北市長參選人蘇貞昌上午到台灣盲人重建院參加惠光導盲犬學校活動。記者王騰毅...
民進黨新北市長參選人蘇貞昌上午到台灣盲人重建院參加惠光導盲犬學校活動。記者王騰毅／攝影
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蔡英文總統（中）與民進黨新北市長參選人蘇貞昌（右）上午到台灣盲人重建院參加惠光導...
蔡英文總統（中）與民進黨新北市長參選人蘇貞昌（右）上午到台灣盲人重建院參加惠光導盲犬學校活動，蔡英文帶著三隻愛犬亮相。記者王騰毅／攝影
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蔡英文總統（左一）與民進黨新北市長參選人蘇貞昌（右二）上午到台灣盲人重建院參加惠...
蔡英文總統（左一）與民進黨新北市長參選人蘇貞昌（右二）上午到台灣盲人重建院參加惠光導盲犬學校活動，蔡蘇同台跟視障朋友學做造型氣球。記者王騰毅／攝影
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蔡英文總統（左）與民進黨新北市長參選人蘇貞昌（右）上午到台灣盲人重建院參加惠光導...
蔡英文總統（左）與民進黨新北市長參選人蘇貞昌（右）上午到台灣盲人重建院參加惠光導盲犬學校活動，蔡蘇同台跟視障朋友學做造型氣球，兩人互動有說有笑。記者王騰毅／攝影
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蔡英文蘇貞昌民進黨

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