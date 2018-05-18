綠推誰選北市 侯友宜：不傷腦筋

2018-05-18 14:33 中央社 新北18日電



國民黨新北市長參選人侯友宜今天表示，總統府副秘書長陳菊看來是很重要的人物；不過，他不擔心、也不傷腦筋民主進步黨推誰參選台北市長，重要的是自己推有利民生的政見。

侯友宜上午參訪新北市瑞芳公共托老中心，並逐一與銀髮長輩問好，也參訪健身設備。他在媒體受訪表示，陳菊從高雄市長到總統府秘書長職位，又被邀請作為民進黨新北市長參選人蘇貞昌的競選總部主委，現在又聽說要參與台北市長選舉，這些聽起來陳菊真的是重量級人物，非常忙也被高度需求。

侯友宜說，究竟陳菊會扮演什麼角色，將等塵埃落定後再來觀察，現在也不需要他來傷腦筋。各政黨黨內對參選人有其思維與想法，民進黨推誰出來選台北市長，「不需要我傷腦筋，一定會有人出來選」，重要的是談自己的政見。

至於在雙北之外，會否與其他縣市連線助選，侯友宜說，只要對市民有利的參選人，不只要「友宜連線」聯繫大家的友誼，也要一起打拚讓民眾獲得照顧。政治人物只要在其職位上好好施政，就是最好的助選，推動政策照顧百姓，才對選舉有幫忙。

對於老人長照議題，侯友宜說，高齡化的社會更需要推動公共托老中心。不過，偏鄉的老人生活習慣不太願意到托老中心，如何搭配居家服務配合公共托老，讓長輩獲得更好的照顧，這是長照需要思考方向。