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澎湖選戰風雲 多人競逐精彩可期

2018-05-17 18:20中央社 澎湖縣17日電

年底澎湖縣長選舉，民進黨陳光復尋求連任，國民黨則由前縣長賴峰偉回鍋參選。兩位「縣長級」戰將重演2001年對決戲碼，只是主客觀環境不同，加上多位無黨人士參選，一番激戰精彩可期。

澎湖縣年底縣長一戰，將首見前任與現任縣長對決。而早在2001年時，陳、賴二人就已上演藍綠對決的戲碼，當時賴峰偉以2萬2094票、55.32%得票率勝出。此番再度對壘，主客觀環境異位，加以多位無黨籍參選人，將是選戰中的超級戰區。

澎湖雖是離島，但民進黨中執會早在去年底就率先提名陳光復尋求連任；國民黨早也意識澎湖是有機會「綠地變藍天」，對於出戰人選格外慎重，屬意人選經多方考量和勝選條件下，由去年底一直延宕底至今年的3月，最後確定由前縣長賴峰偉再度回鍋，期盼重新奪回縣長寶座，讓藍天再現。

陳光復與賴峰偉對決，兩位「縣長級」戰將，分別享有執政優勢與政黨的奧援，並視對手為決勝目標；但無黨籍的參選者實力不容小覷，且各個來勢??，積極布局，期望能在這場選戰中一搏，打出一場不一樣的選戰。

目前包括有前國民黨部主委鄭清發、旅台企業界商人陳大松、澎湖科大前主任秘書吳政隆等多人表態將以無黨籍身份投入參選。這在澎湖歷屆縣長選舉中相當少見，未來選戰開打，精彩可期。

不過，從前幾屆澎湖縣長選局來看，上屆百里候之爭呈「藍綠對決PK」態勢，陳光復以5631票，毫無懸念勝出；2001、2005年的兩次縣長選戰，無黨籍參選人也都未能成功扮演選戰「舉足關鍵」角色。

倒是2009年的藍軍勝選的王乾發、綠營的蔡見興，輸贏差僅595票，無黨籍的曾坤炳拿下1177票，成為左右勝負天平的法碼。這次無黨籍是否能一舉瓜分藍綠票源，進而左右整個戰局，甚至扭轉戰局，讓澎湖不再只有藍綠，也是選戰觀察另一重點。(編輯:孫承武)

澎湖陳光復賴峰偉

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