親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
民進黨分手柯P
九合一選戰焦點
政府搶救少子化
振興國旅救觀光
蔡總統執政2周年
馬洩密案判有罪
政治
軍事
綜合

高溫上看36度！吳德榮：鋒面下周三到機率高

前「馬英九團隊」恐「落馬」？ 羅智強為理念最後衝刺

2018-05-17 05:46聯合報 記者王寓中╱即時報導

總統府前副秘書長羅智強。圖／聯合報系資料照片
總統府前副秘書長羅智強。圖／聯合報系資料照片
分享
國民黨台北市議員初選競爭空前的大安文山區，新人「五搶一」爭提名，競爭空前，堅持原則、一路走來為前總統馬英九理念辯護的前總統府副秘書長羅智強，竟也陷入苦戰，並且傳出可能「落馬? 」

國民黨台北市議員最具指標的一級戰區大安文山區初選，昨天開始進行民調，台北政壇傳出，第一天的民調結果大爆冷門，原本在初選前藍營內部民調在五位參與角逐的新人排名第一的羅智強，在第一天初選民調的局部監聽結果，經加權後，排名掉到最後一名？由於國民黨在大安文山區的新人提名名額只有四人，若這局部的監聽結果反應的是整體趨勢，那麼羅智強將在這次國民黨初選落馬。

對此，羅智強昨夜未正面回應是否排名最末，他僅表示，再不樂觀的情況也只能全力以赴。但羅智強也不否認，之前黨方面多次釋放「羅智強民調第一」、「是大安文山的吸票機」耳語，確實相當強大的發酵了。他在拜票時，到處都聽到「你的票那麼多，分一點給別人吧」，他不斷解釋，民眾都聽不進去，他已感到相當不妙，但耳語流傳極快、極廣，消毒十分困難。

針對相關選情，羅智強將在臉書公開做出說明，他強調，此時此刻，他能做的也不多，還有二天電話民調，只能繼續努力衝刺。

羅智強民調國民黨

相關新聞

機車汙染勝深澳電廠？ 新北反擊陳菊

2018-05-17 00:16

嘉市長3選將 談工商願景

2018-05-16 23:55

北市議員選舉 國民黨士林北投初選揭曉

2018-05-16 23:54

藍跨縣市結盟 綠大打政績牌

2018-05-16 23:16

解讀貼文 藍綠：謝文進選竹市長

2018-05-16 23:13

國民黨南市長提名 黃秀霜、高思博月底前民調

2018-05-16 22:38

陳菊批新北機車汙染超過深澳 周錫瑋：花媽不要再機車

2018-05-16 20:36

嘉市工業會邀請3市長參選人談願景 都說自己最好

2018-05-16 20:27

新竹市議長謝文進 決心打一場超越勝負的選戰

2018-05-16 18:37

蔡正元建議陳菊：補助電動機車較有選票

2018-05-16 17:45

國民黨：台北市三強鼎立 藍綠歸隊柯P可能變小三

2018-05-16 17:35

為護航深澳電廠批機車族 葉元之：正常人不懂陳菊邏輯

2018-05-16 17:33

誰有助新北選情？蘇貞昌：賴清德、陳菊不適當

2018-05-16 16:31

陳菊稱新北機車汙染大過深澳電廠 蘇貞昌：她沒壞意

2018-05-16 16:27

陳菊機車污染說 新北環保局：沒專業也要做功課

2018-05-16 16:26

卡片專題／唱歌跳舞海報KUSO樣樣來 選舉趣聞有哪些

2018-05-16 16:05

「柯家軍」將成立？柯文哲：朋友、盟友要多

2018-05-16 15:33

影／肉圓政治學 看侯友宜怎麼回應？

2018-05-16 15:32

丁守中：不管綠讓不讓 對手就是柯

2018-05-16 14:48

批民進黨北市人選高手過招 侯友宜：我吃飽肉圓卡實在」

2018-05-16 13:53

民進黨北市自提人選 侯辦：提名誰都別把新北當細漢

2018-05-16 13:24

新北機車汙染大於深澳電廠 宅神：陳菊對新北開戰？

2018-05-16 12:17

國民黨台南市長終於有譜了 周五展開民調

2018-05-16 12:02

影／「友宜惠美連線．彰化會美」侯友宜推銷彰化有機蔬菜

2018-05-16 11:55

陳菊指新北機車全台最多 新北：千人機車數高雄最高

2018-05-16 11:40

柯團隊操作「棄丁保柯」？丁守中：去做陽春大夢

2018-05-16 11:25

藍營議員士林北投5搶2激戰 林杏兒、張斯綱出線

2018-05-16 11:07

陳菊：新北市機車全台最多 汙染超過深澳電廠

2018-05-16 02:36

高思博：民進黨講空話欺騙人民

2018-05-15 17:37

候選人藍盾加身 LINE@將席捲政壇？

2018-05-09 16:29

【整理包】名單漸明朗 看2018縣市長選舉有誰參選

2018-05-02 10:44

搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？

2017-11-18 09:00
看更多

熱門文章

去他的「溫良恭儉讓」 碰上司法 馬英九瞬變死硬派

2018-05-16 08:00

蔡英文執政65%網友森77！一年負面事件告訴你

2018-05-16 08:38

與柯文哲正式說分手？民進黨：啟動徵召程序

2018-05-16 13:03

陸殲20戰機將繞台？ 軍事專家：打掉殲20並不困難

2018-05-16 10:23

北市長選舉三足鼎立 他預估很可能「藍天再現」

2018-05-16 19:33

柯綠分手綠官員何去何從？ 李文英證實：已請辭

2018-05-16 14:48

買iPad貴一倍？盧秀燕：大有文章 金評中心：高規格

2018-05-16 20:45

新北機車汙染大於深澳電廠 宅神：陳菊對新北開戰？

2018-05-16 12:17

持中華民國護照被拒是「國際現實」 包正豪：覺青刷存在感

2018-05-16 10:41

部落客參觀聯合國紐約總部 拿中華民國護照換證遭拒

2018-05-16 07:53

陳菊指新北機車全台最多 新北：千人機車數高雄最高

2018-05-16 11:40

姚文智自比大谷、王建民 宅神酸：去學第二專長吧！

2018-05-16 18:05

民進黨北市啟動徵召 賴清德、陳菊列評估範圍

2018-05-16 14:10

小英民調低撇說是改革 孫大千：自我安慰最佳良藥

2018-05-16 08:31

遭質疑行政不中立 孫大千：蘇貞昌陷陳菊於不義

2018-05-16 09:07

陳菊機車污染說 新北環保局：沒專業也要做功課

2018-05-16 16:26

砸4000萬補助國旅 網友不領情：選舉到了大灑幣買票

2018-05-16 14:32

綠柯分手 呂秀蓮也喊出「兩岸一家親」…

2018-05-16 17:28

【重磅快評】梅雨變沒雨 賴神4招也沒轍

2018-05-16 10:04

爸媽必看！ 全台生產、育兒津貼比一比

2018-05-16 17:12

因應少子化…政院擴大育兒津貼 0到4歲年領3萬

2018-05-16 11:12

選舉年政院端牛肉 育兒津貼擴大發放到4歲

2018-05-16 12:02

政院記者會後被問是否下台 吳茂昆：今天不講

2018-05-16 13:24

共軍現代級艦上周繞台 距離最近僅30海里

2018-05-16 23:03

一人對抗藍綠 柯文哲：太刺激了就像一日雙塔

2018-05-16 09:45

【重磅快評】毀柯、擋朱 看蔡英文如何鋪2020之路　　

2018-05-16 16:25

民進黨民調：蔡英文滿意度41.7％、不滿意度48.4％

2018-05-16 11:32

邱毅：洩密案只是突破法官心理障礙 主菜是三中案

2018-05-16 07:13

新竹市議長謝文進 決心打一場超越勝負的選戰

2018-05-16 18:37

蔡正元：讓大家見識一下民進黨自提人選有多厲害？

2018-05-16 15:12

傳巴拉圭恐與我斷交 江啟臣：外交部次長日前赴巴救火

2018-05-16 09:36

老兵孤墳無人掃 蔡英文：不會忘記為國犧牲的人

2018-05-16 18:06

陳菊批新北機車汙染超過深澳 周錫瑋：花媽不要再機車

2018-05-16 20:36

馬英九洩密案被判有罪 藍委：那蔡英文呢？

2018-05-16 13:07

育兒津貼0-4歲 老三加碼至3500元

2018-05-16 14:33

柯綠決裂？ 蘇煥智：柯文哲將陷入危機

2018-05-16 13:07

民進黨選對會決定自推人選 丁守中：我的對手是柯文哲

2018-05-16 13:03

綠柯分手 陳景峻：全盤確定後再說明去向

2018-05-16 19:51

選對會不禮讓柯文哲 周日已到官邸向小英報告

2018-05-16 22:47

批民進黨北市人選高手過招 侯友宜：我吃飽肉圓卡實在」

2018-05-16 13:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top