前「馬英九團隊」恐「落馬」？ 羅智強為理念最後衝刺

2018-05-17 05:46 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



總統府前副秘書長羅智強。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 國民黨台北市議員初選競爭空前的大安文山區，新人「五搶一」爭提名，競爭空前，堅持原則、一路走來為前總統馬英九理念辯護的前總統府副秘書長羅智強，竟也陷入苦戰，並且傳出可能「落馬? 」

國民黨台北市議員最具指標的一級戰區大安文山區初選，昨天開始進行民調，台北政壇傳出，第一天的民調結果大爆冷門，原本在初選前藍營內部民調在五位參與角逐的新人排名第一的羅智強，在第一天初選民調的局部監聽結果，經加權後，排名掉到最後一名？由於國民黨在大安文山區的新人提名名額只有四人，若這局部的監聽結果反應的是整體趨勢，那麼羅智強將在這次國民黨初選落馬。

對此，羅智強昨夜未正面回應是否排名最末，他僅表示，再不樂觀的情況也只能全力以赴。但羅智強也不否認，之前黨方面多次釋放「羅智強民調第一」、「是大安文山的吸票機」耳語，確實相當強大的發酵了。他在拜票時，到處都聽到「你的票那麼多，分一點給別人吧」，他不斷解釋，民眾都聽不進去，他已感到相當不妙，但耳語流傳極快、極廣，消毒十分困難。

針對相關選情，羅智強將在臉書公開做出說明，他強調，此時此刻，他能做的也不多，還有二天電話民調，只能繼續努力衝刺。