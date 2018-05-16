陳菊批新北機車汙染超過深澳 周錫瑋：花媽不要再機車

2018-05-16 20:36 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



總統府秘書長陳菊昨參加政論節目時表示，高雄發電經常是支援北部，汙染卻在高雄，為什麼高雄就要做這樣的承擔？還指新北市機車約218萬輛全台最多，汙染程度絕對超過現階段這種深澳的發電廠。對此前北縣長周錫瑋在臉書發文批評，指陳菊為選舉瞎掰，要陳菊和民進黨「不要再機車了」。

周錫瑋寫到，全台缺電早是問題，民進黨為了「2025非核家園」假象，不顧台灣能源仰賴外援的現實面，利用民粹式對話，混淆高度專業的能源政策，陳菊貴為總統府祕書長，卻混淆燃煤產生的粉煤灰、重金屬，與燃油產生的二氧化碳、一氧化碳、氮氧化物等汙染之間的差異，就能知道我國能源政策為何這樣外行？

周錫瑋批評，裝睡的總統叫不醒，為了選舉瞎掰的秘書長最可怕。總統府祕書長陳菊表示「新北市的摩托車輛大概是218萬輛，是全台灣摩托車最多的，她認為汙染的程度絕對超過現階段這種深澳的發電廠。」他要陳菊跟民進黨「不要再機車了」。