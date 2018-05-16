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嘉市工業會邀請3市長參選人談願景 都說自己最好

2018-05-16 20:27聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

嘉義市工業會今天邀請涂醒哲（中）、黃敏惠（右）、蕭淑麗等3名嘉義市長參選人，各自...
嘉義市工業會今天邀請涂醒哲（中）、黃敏惠（右）、蕭淑麗等3名嘉義市長參選人，各自發表工商創新與產業未來發展的想法，每人暢談30分鐘，3人都說自己對城市規畫最有願景。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市工業會今天邀請現任市長涂醒哲、國民黨參選人黃敏惠、議長蕭淑麗等3名嘉義市長參選人，各自發表工商創新與產業未來發展的想法，黃敏惠大談為何她要再出戰，蕭淑麗提「一、二、三、四，啟動新嘉義」觀點，最後發表的涂醒哲說「我不會打高空，拿出政績是王道」，彼此過招，煙硝味十足。

工業會原本安排涂醒哲第一個上台發表，但涂今天中午趕到台北參加民進黨中常會，晚間6時許才趕回嘉義。因此由黃敏惠先上台，接著是蕭、涂。3人碰頭時，禮貌性握手，互動不多，發表完，各自走向賓客致意。

「安居樂業，就是我的城市經營哲學」黃敏惠說，她在嘉義市主政9年，交出漂亮成績單，反觀現在的主政者，讓市民臉上無光，「嘉義還有本錢繼續止步？」為了城市前進不止步，她毅然「敢夢再車拚」。

黃也說，台灣必須重新定位在全球供應鏈的角色，嘉市要掌握行動網路與社群網絡崛起的契機，嘉義人才興盛，但舞台不夠大，為協助青年返鄉創業，將引進創新科技，設立AI智能園區，激發在地青年返鄉創業。

「如果大家對過去市長不滿意，我會是最好的選擇」將以無黨籍參選嘉義市長的蕭淑麗自信地說出這番話。

蕭淑麗說，嘉義市是鄉村型商業城市，唯有創造特色化，才能發展經濟。創意市集、青年創業只是開端，更重要的是發展觀光，帶動消費人潮到嘉義。她強調，嘉義市是雲嘉嘉南區域的入口門戶，但是嘉義市如今連個棒球場都整頓不好，KANO精神12年來已被藍綠兩黨當作口號、蹂躪殆盡，這對發展觀光的嘉義市而言，是很致命的危機。

蕭提出「一個地標」、「兩條河川」、「三個商圈」、「四個新城門」四大政策計劃，啟動新嘉義榮景。

「人無做，咱做 ；人做無好，咱做」涂醒哲說，過去市長沒做到、做不好的事，他和團隊做到了，例如路平專案，從倒數第一到全國第一；全國首創購買10年照明服務，預算零增加並節省電費2.7億元等，「展現政績才是王道，我不會說好聽話、打高空啦！」

涂大談3多來的施政成績單，他說，湖子內區段徵收提早配地，土地增值稅增加6000多萬元，「我懂得開源節流，是最會持家的市長」。

嘉義市工業會理事長孔德偉說，希望政府當領頭羊，帶領經濟向前，透過3名市長參選人的發表，希望可以聽到城市擘劃的藍圖與利多。

嘉義市工業會今天邀請涂醒哲、黃敏惠、蕭淑麗等3名嘉義市長參選人，各自發表工商創新...
嘉義市工業會今天邀請涂醒哲、黃敏惠、蕭淑麗等3名嘉義市長參選人，各自發表工商創新與產業未來發展的想法，每人暢談30分鐘，3人都說自己對城市規畫最有願景。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市工業會今天邀請涂醒哲、黃敏惠、蕭淑麗等3名嘉義市長參選人，各自發表工商創新與產業未來發展的想法，每人暢談30分鐘，3人都說自己對城市規畫最有願景。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市工業會今天邀請涂醒哲、黃敏惠、蕭淑麗等3名嘉義市長參選人，各自發表工商創新與產業未來發展的想法，每人暢談30分鐘，3人都說自己對城市規畫最有願景。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市工業會今天邀請涂醒哲、黃敏惠、蕭淑麗等3名嘉義市長參選人，各自發表工商創新...
嘉義市工業會今天邀請涂醒哲、黃敏惠、蕭淑麗等3名嘉義市長參選人，各自發表工商創新與產業未來發展的想法，每人暢談30分鐘，3人都說自己對城市規畫最有願景。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市工業會今天邀請涂醒哲（左二）、黃敏惠（右二）、蕭淑麗等3名嘉義市長參選人，...
嘉義市工業會今天邀請涂醒哲（左二）、黃敏惠（右二）、蕭淑麗等3名嘉義市長參選人，各自發表工商創新與產業未來發展的想法，每人暢談30分鐘，3人都說自己對城市規畫最有願景。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市工業會今天邀請涂醒哲、黃敏惠、蕭淑麗等3名嘉義市長參選人，各自發表工商創新...
嘉義市工業會今天邀請涂醒哲、黃敏惠、蕭淑麗等3名嘉義市長參選人，各自發表工商創新與產業未來發展的想法，每人暢談30分鐘。發表結束後，3人分頭逐桌致意。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市工業會今天邀請涂醒哲、黃敏惠、蕭淑麗等3名嘉義市長參選人，各自發表工商創新...
嘉義市工業會今天邀請涂醒哲、黃敏惠、蕭淑麗等3名嘉義市長參選人，各自發表工商創新與產業未來發展的想法，每人暢談30分鐘，3人都說自己對城市規畫最有願景。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市工業會今天邀請涂醒哲、黃敏惠、蕭淑麗等3名嘉義市長參選人，各自發表工商創新...
嘉義市工業會今天邀請涂醒哲、黃敏惠、蕭淑麗等3名嘉義市長參選人，各自發表工商創新與產業未來發展的想法，每人暢談30分鐘。發表結束後，3人分頭逐桌致意。記者王慧瑛／攝影
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