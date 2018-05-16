新竹市議長謝文進 決心打一場超越勝負的選戰

2018-05-16 18:37 聯合報 記者 聯合報 記者 林家琛 ╱即時報導



新竹市議長謝文進未鬆口參選市長，先在臉書發文「幸福，不能建築在市民的不幸與痛苦之上」，再貼文要打一場超越勝負的君子選戰，藍綠兩黨議員今天同聲解讀謝文進「已朝市長之路前進，不會回頭了！」

議會人員說明謝文進何以會被藍綠視為風城的超級戰將，「因為謝的行事作風低調，德在人前、利居人後」，並舉例一名藍營老將落選後，只有謝文進常登門探望，老將東山再起，正副議長選舉擺明違反黨紀也要票投謝文進；而一名綠營民意代表在病榻醒來，看到謝文進，以筆代言「我怕年底你會少了我這票」，謝文進政通人和，是藍綠共同的朋友，因此他的下一步，會引發藍綠震撼。

國民黨新竹市黨部主委呂學樟看到謝文進的臉書表示：「他會選市長，我們都是為新竹市著想，打敗民進黨現任市長的目標一致，我們一起加油！」

時代力量新竹黨部主委邱顯智說：「謝文進是實力派戰將！」民進黨不便具名的大老表示：「站在議會同事與老朋友的立場，還是希望議長從長計議，如果心意已決，也只能祝福，誠如議長所言打一場超越勝負的君子選戰，政治的輸贏不會影響一世的友情。」

謝文進臉書貼文與相關報導在地方社群流傳，不少粉絲上網按讚留言「議長選市長」，謝的親友還上火網質疑用假帳號的網軍「不要以訛傳訛，選舉抹黑」。

謝文進不希望選舉變成亂鬥與漫罵，昨天再貼文「君子之爭超越勝敗」，期待理性論政。對於網民的「抹黑」也做出澄清：「我曾經遭受過冤屈，即便事後平反可以獲得國家賠償，但還是難忘在那當下四處求助伸冤的痛苦」。20多年來他投入選舉，就是希望能更爭取機會來為民喉舌、打抱不平，不要讓鄉親「跟我一樣遭受冤屈」。