新竹市議長謝文進 決心打一場超越勝負的選戰
新竹市議長謝文進未鬆口參選市長，先在臉書發文「幸福，不能建築在市民的不幸與痛苦之上」，再貼文要打一場超越勝負的君子選戰，藍綠兩黨議員今天同聲解讀謝文進「已朝市長之路前進，不會回頭了！」
議會人員說明謝文進何以會被藍綠視為風城的超級戰將，「因為謝的行事作風低調，德在人前、利居人後」，並舉例一名藍營老將落選後，只有謝文進常登門探望，老將東山再起，正副議長選舉擺明違反黨紀也要票投謝文進；而一名綠營民意代表在病榻醒來，看到謝文進，以筆代言「我怕年底你會少了我這票」，謝文進政通人和，是藍綠共同的朋友，因此他的下一步，會引發藍綠震撼。
國民黨新竹市黨部主委呂學樟看到謝文進的臉書表示：「他會選市長，我們都是為新竹市著想，打敗民進黨現任市長的目標一致，我們一起加油！」
時代力量新竹黨部主委邱顯智說：「謝文進是實力派戰將！」民進黨不便具名的大老表示：「站在議會同事與老朋友的立場，還是希望議長從長計議，如果心意已決，也只能祝福，誠如議長所言打一場超越勝負的君子選戰，政治的輸贏不會影響一世的友情。」
謝文進臉書貼文與相關報導在地方社群流傳，不少粉絲上網按讚留言「議長選市長」，謝的親友還上火網質疑用假帳號的網軍「不要以訛傳訛，選舉抹黑」。
謝文進不希望選舉變成亂鬥與漫罵，昨天再貼文「君子之爭超越勝敗」，期待理性論政。對於網民的「抹黑」也做出澄清：「我曾經遭受過冤屈，即便事後平反可以獲得國家賠償，但還是難忘在那當下四處求助伸冤的痛苦」。20多年來他投入選舉，就是希望能更爭取機會來為民喉舌、打抱不平，不要讓鄉親「跟我一樣遭受冤屈」。
他引用教育家羅家倫所提到的美國普林斯頓大學球隊誓師大會禱告詞，說期待年底打一場超越勝負的君子選戰：那就是「我們祈求勝利，但是我們更祈求能夠保持清白的動作」。
留言