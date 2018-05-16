北市長民進黨自提 蘇煥智：國民黨最高興

2018-05-16 18:12 中央社 台北16日電



前台南縣長蘇煥智，堅持退出民進黨參選台北市長。聯合報系記者丘采薇／攝影 分享 facebook 民進黨選對會今天決定2018年台北市長選舉將自提人選，前台南縣長蘇煥智今天說，這個決定，對台北市長柯文哲的影響最直接，目前來看，這是「國民黨最高興的局」。

已經退出民進黨、投入台北市長選舉的蘇煥智強調，會參選到底；他說，如何去打開無黨的空間，「是我們該努力的地方」。

民主進步黨選舉對策委員會今天開會決定，2018年台北市長選舉，民進黨將啟動徵召程序，提出人選。

蘇煥智下午受訪指出，這個決定，對柯文哲的影響最直接，目前來看，這是國民黨最高興的局。

蘇煥智說，要思考的是，國民黨、民進黨的支持度有多大，柯文哲認為國民黨與民進黨兩個政黨的支持度加起來約4成，無特定政黨立場有6成；現在台北市選民結構，是否有6成以上是「沒有特定政黨立場」，值得觀察。

他說，但以此為基礎，民進黨正式提名台北市長人選後，民進黨面臨的2018年選舉，是對總統蔡英文執政2年半成績總檢討，而目前，大家對執政成績是「不滿意度遠大於滿意」。

蘇煥智指出，隨著選戰接近，柯文哲執政的市政成績，也會被檢驗；他認為「無黨的空間還是有啦」，今年民進黨執政狀況不佳，「如何去打開無黨的空間，這是我們該努力的地方。」

被問到，如果民進黨啟動徵召程序，來找他談；蘇煥智說，「我已經離開民進黨，他們不可能來找我」。

蘇煥智說，他離開民進黨，也是對中央執政不滿意，如果民進黨要談，不如談哪些政策可以解決社會困難；他並重申，自己會「參選到底」。