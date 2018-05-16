丁守中：不管綠讓不讓 對手就是柯
2018台北市長年底選戰，外傳柯文哲團隊操作「棄丁保柯」，認為柯能抓淺藍的票，移轉到柯的身上。國民黨台北市長參選人丁守中說，選民怎麼可能會棄丁保柯，柯繼續做他的陽春大夢吧！
丁守中上午參加台北市大安文山區市議員擬參選人耿葳舉辦的「耿葳市民健身班」活動，另對民進黨選對會今天將宣布是否自提人選，丁守中說，不管是自提或禮讓，或假提名、真禮讓，他的對手就是柯文哲。
丁守中說，為何藍綠都嫌棄柯文哲，因為柯的市政建設太差了，每天只有講幹話，事實上台北市的城市競爭力、市民居住安全，都沒有提升，都在下滑。
外界認為民進黨自提人選，就是不禮讓柯、反而禮讓丁，丁守中指出，民進黨不會禮讓他，民進黨最不希望的就是讓丁守中當選。民進黨和柯文哲因意識型態理念上不合，他們本來就是「政治聯姻」，按前副總統呂秀蓮的說法，就是政黨婚外情，現在看清真相鬧分開，「和我無關」，他會全力衝刺，爭取中間選民支持，讓台北市更安全美麗。
丁守中昨天在黨副主席曾永權陪同下，拜會黨前主席連戰，媒體問丁，是否會請連戰站台，丁守中說，現在還沒談到，有必要會勞煩他們。至於是否會找連勝文幫忙站台，丁守中說，兩人在基層常碰到。會找連勝文，但目前先勤走基層，尋求支持。
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