丁守中：不管綠讓不讓 對手就是柯

2018-05-16 14:48 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 楊正海 ╱台北報導



國民黨台北市長參選人丁守中上午參加台北市大安文山區市議員擬參選人耿葳舉辦的「耿葳市民健身班」活動。 記者楊正海／攝影 分享 facebook 2018台北市長年底選戰，外傳柯文哲團隊操作「棄丁保柯」，認為柯能抓淺藍的票，移轉到柯的身上。國民黨台北市長參選人丁守中說，選民怎麼可能會棄丁保柯，柯繼續做他的陽春大夢吧！

丁守中上午參加台北市大安文山區市議員擬參選人耿葳舉辦的「耿葳市民健身班」活動，另對民進黨選對會今天將宣布是否自提人選，丁守中說，不管是自提或禮讓，或假提名、真禮讓，他的對手就是柯文哲。

丁守中說，為何藍綠都嫌棄柯文哲，因為柯的市政建設太差了，每天只有講幹話，事實上台北市的城市競爭力、市民居住安全，都沒有提升，都在下滑。

外界認為民進黨自提人選，就是不禮讓柯、反而禮讓丁，丁守中指出，民進黨不會禮讓他，民進黨最不希望的就是讓丁守中當選。民進黨和柯文哲因意識型態理念上不合，他們本來就是「政治聯姻」，按前副總統呂秀蓮的說法，就是政黨婚外情，現在看清真相鬧分開，「和我無關」，他會全力衝刺，爭取中間選民支持，讓台北市更安全美麗。

丁守中昨天在黨副主席曾永權陪同下，拜會黨前主席連戰，媒體問丁，是否會請連戰站台，丁守中說，現在還沒談到，有必要會勞煩他們。至於是否會找連勝文幫忙站台，丁守中說，兩人在基層常碰到。會找連勝文，但目前先勤走基層，尋求支持。