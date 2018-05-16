親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蔡總統執政2周年
馬洩密案判有罪
振興國旅救觀光
DPP不禮讓柯P?
九合一選戰焦點
政治
軍事
綜合

靠運氣上大學？法國大學的入學教改戰

與柯文哲正式說分手？民進黨：啟動徵召程序

民進黨北市自提人選 侯辦：提名誰都別把新北當細漢

2018-05-16 13:24聯合報 記者祁容玉╱即時報導

民進黨選對會今天上午開會，決定台北市長選舉將不禮讓現任市長柯文哲，但尚未敲定人選，侯友宜辦公室轉述侯友宜說法「尊重民進黨的看法與判斷」。侯辦也說，不論民進黨最後提名誰，都希望別重蹈民進黨中央把新北當「細漢」的錯誤。

侯友宜辦公室強調，雙北合作是所有市民共同的期待，不論民進黨最後提名的人是誰，希望都可以對雙北合作以及兩邊的共同議題做出承諾，別重蹈黨中央把新北當「細漢」的錯誤，共同反深澳、支持軌道建設。

民進黨選對會今天決定台北市長選舉將不禮讓現任市長柯文哲，侯友宜辦公室轉述侯友宜說...
民進黨選對會今天決定台北市長選舉將不禮讓現任市長柯文哲，侯友宜辦公室轉述侯友宜說法「尊重民進黨的看法與判斷」。圖／本報資料照片
分享

民進黨侯友宜2018新北市選舉九合一選舉

相關新聞

國民黨台南市長終於有譜了 周五展開民調

2018-05-16 12:02

柯團隊操作「棄丁保柯」？丁守中：去做陽春大夢

2018-05-16 11:25

藍營議員士林北投5搶2激戰 林杏兒、張斯綱出線

2018-05-16 11:07

解心結 丁守中訪連戰

2018-05-16 00:18

新北社群戰 侯友宜、蘇貞昌齊開LINE帳號

2018-05-16 00:17

蘇貞昌：陳菊已答應出任競選總部主委

2018-05-16 00:14

林新丁選虎尾鎮長 綠基層傳雜音

2018-05-15 23:58

成大教授許忠信確定選台南市長 月底前宣布

2018-05-15 20:24

高思博：民進黨講空話欺騙人民

2018-05-15 17:37

影／民進黨選對會將掀牌 姚：英要和中央打拚的人

2018-05-15 17:12

蘇侯同天成立LINE帳號 人氣侯小勝蘇

2018-05-15 16:30

陳菊接蘇貞昌主委 葉元之：蘇有資格談行政中立嗎？

2018-05-15 15:38

拜訪老師解2014選舉恩怨 丁守中：與連戰一直沒問題

2018-05-15 14:44

化解4年前恩怨 丁守中今拜會連戰請益

2018-05-15 14:30

證實陳菊任競選總部主委 蘇貞昌：朋友相挺就是這樣

2018-05-15 14:30

爆說不選市長 侯友宜：蘇老縣長別盡講「有孔無榫」

2018-05-15 14:30

蘇貞昌：侯友宜參選是為朱立倫守底盤

2018-05-15 14:30

民調贏過柯P？丁守中：死亡交叉早就出現

2018-05-15 12:05

化解2014選舉恩怨 丁守中今中午拜會連戰請益

2018-05-15 11:18

爆去年說不選新北市 侯友宜：怎覺得老縣長像洪耀福？

2018-05-15 10:56

確定了！蘇貞昌證實陳菊接任競選總部主委

2018-05-15 10:54

蘇貞昌爆料：侯友宜多次說不選新北市長

2018-05-15 10:06

蘇貞昌再批新北市府幫侯選舉 市府駁：都是捍衛市政

2018-05-15 10:05

張善政打給蔡壁如說「穩贏」？柯P：不可能啦

2018-05-15 09:24

台北市長三強鼎立？柯P笑：藍綠終於有共同目標了

2018-05-15 08:50

柯文哲從素人變政治老千？扁：原先我是不相信的

2018-05-15 08:46

蔡正元：人民一口鳥氣 年底讓民進黨嚐苦頭

2018-05-15 08:27

A PO逗相共，媽媽好顧家！育兒無處去、孩子賺嘸錢 台南媽媽好難過！

2018-05-11 18:21

候選人藍盾加身 LINE@將席捲政壇？

2018-05-09 16:29

【整理包】名單漸明朗 看2018縣市長選舉有誰參選

2018-05-02 10:44

搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？

2017-11-18 09:00
看更多

熱門文章

誰最愛告馬英九？ 1條領帶都曾讓他被告

2018-05-15 17:15

獨／立委兼職獨董 公督盟再爆許智傑半年領76萬餘元

2018-05-15 15:12

去他的「溫良恭儉讓」 碰上司法 馬英九瞬變死硬派

2018-05-16 08:00

被爆兼差蓬萊島雜誌負責人 陳其邁：未支薪、今辭職

2018-05-15 20:53

【重磅快評】傾聽北檢葬送司法獨立的「三秒歡呼」

2018-05-15 14:50

大鬆綁！外勞工作6年以上 可永久居留

2018-05-15 14:08

陳菊：新北市機車全台最多 汙染超過深澳電廠

2018-05-16 02:36

與柯文哲正式說分手？民進黨：啟動徵召程序

2018-05-16 13:03

被爆料擔任京城銀行獨董 許智傑：即刻辭去獨董職務

2018-05-16 00:13

部落客參觀聯合國紐約總部 拿中華民國護照換證遭拒

2018-05-16 07:53

陸殲20戰機將繞台？ 軍事專家：打掉殲20並不困難

2018-05-16 10:23

每月實質總薪資逾5萬9？ 賴清德認了：超過半數人無

2018-05-16 00:11

蔡英文執政65%網友森77！一年負面事件告訴你

2018-05-16 08:38

持中華民國護照被拒是「國際現實」 包正豪：覺青刷存在感

2018-05-16 10:41

國內旅遊選這5縣市 每人每天補助500元

2018-05-15 23:34

陳致中指不懂法律 邱太三：他資歷能跟我比嗎

2018-05-15 17:34

新北機車汙染大於深澳電廠 宅神：陳菊對新北開戰？

2018-05-16 12:17

小英民調低撇說是改革 孫大千：自我安慰最佳良藥

2018-05-16 08:31

柯文哲：不禮讓我 難道禮讓丁守中？

2018-05-16 00:02

遭質疑行政不中立 孫大千：蘇貞昌陷陳菊於不義

2018-05-16 09:07

馬英九洩密案 黃國昌：輕判四個月 馬得了便宜還賣乖

2018-05-15 15:29

連勝文：任何人皆不能高於法律 包括蔡英文

2018-05-15 18:51

陳菊指新北機車全台最多 新北：千人機車數高雄最高

2018-05-16 11:40

4千萬救觀光 為何選這5縣市？

2018-05-15 23:49

馬英九被控洩密有罪 徐巧芯：原來關說是不能說的秘密

2018-05-15 20:49

【即時短評】飲鴆止渴的台灣觀光 窮到只剩下錢

2018-05-15 23:21

謝長廷四點說明 李克強訪日他未坐鎮日本

2018-05-15 19:58

若綠營不禮讓 柯文哲幕僚：來場君子之爭

2018-05-15 18:24

邱太三抨陳致中最無資格批他 陳致中:對事不對人

2018-05-15 23:58

馬判刑 北檢：媒體報導傳歡呼聲係刻意渲染

2018-05-15 20:26

馬英九：我一定會上訴 爭取不只是個人權益

2018-05-15 14:13

民進黨禮不禮讓柯文哲 今掀牌

2018-05-16 00:04

總統「院際調解權」 馬英九改判有罪關鍵

2018-05-16 00:26

獨／江啟臣宣布參選國民黨團總召：我會勇於承擔

2018-05-15 17:12

影／二審逆轉有罪 馬英九怒:我一定上訴！

2018-05-15 14:18

救觀光補助5縣市 更慘的嘉義、南投卻被排除...

2018-05-15 22:13

侯漢廷：按高院認知 馬英九應拒聽或聽了裝死？

2018-05-15 16:53

新聞眼／高院判決 只見保護關說者？

2018-05-16 00:25

成大教授許忠信確定選台南市長 月底前宣布

2018-05-15 20:24

邱毅：洩密案只是突破法官心理障礙 主菜是三中案

2018-05-16 07:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top