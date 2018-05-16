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新北社群戰 侯友宜、蘇貞昌齊開LINE帳號

2018-05-16 00:17聯合報 記者祁容玉邱瓊玉／連線報導

新北市長國民黨參選人侯友宜與民進黨參選人蘇貞昌昨不約而同開設官方LINE帳號，將...
新北市長國民黨參選人侯友宜與民進黨參選人蘇貞昌昨不約而同開設官方LINE帳號，將選戰打向網路社群。 圖／翻攝自侯友宜LINE帳號、蘇貞昌LINE帳號
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新北市長選情藍、綠交鋒，國民黨參選人侯友宜及民進黨參選人蘇貞昌不時利用臉書互槓，昨天雙方又不約而同開設LINE官方帳號，力邀民眾加好友，

隨著網路已經成為選舉主戰場，侯、蘇雙方陣營都不敢輕忽社群媒體的影響力。除了臉書之外，雙方先後開設Instagram；看準LINE傳播資訊方便，深入選民生活，昨天兩人同一天開設LINE官方帳號，對社群的操作經營一路緊咬。

蘇貞昌競選辦公室幕僚表示，希望藉著不同屬性的社群軟體，分眾訊息傳播，跟不同群眾與世代社群溝通。蘇貞昌昨天上廣播專訪時，更不忘行銷LINE帳號，提到他最喜歡「光頭比讚」的貼圖，還幽默地說，現在好朋友的定義是「有讀，有回，有按讚」。

而侯友宜昨天下午到深坑體驗手作豆腐，也宣布LINE官方帳號上架，歡迎市民加入，提供市政建設的意見，讓他好好幫助新北市政做得更好，希望市民透過LINE，把內心的想法告訴他，他的想法也會跟市民分享。

蘇辦幕僚表示，官方LINE帳號除了主動告知蘇貞昌動態，輸入關鍵字還可以線上互動，像輸入「平溪」或「天燈」，就會跳出蘇施放環保天燈影片，輸入「電火球」就會回你「沒頭髮還是繼續衝衝衝」，市民可以透過LINE線上發問。

侯辦則表示，侯友宜官方LINE帳號後台持續更新，未來會有更多元的回應。

蘇貞昌昨受訪時曾爆料侯與他見面時說不選，現在參選是為新北市長朱立倫2020年選總統守底盤，侯友宜說，他已跟蘇貞昌講「目標要看清楚，歹勢、是我要選舉。」跟朱市長沒有關係。

LINE蘇貞昌侯友宜2018新北市選舉臉書

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