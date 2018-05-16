新北社群戰 侯友宜、蘇貞昌齊開LINE帳號
新北市長選情藍、綠交鋒，國民黨參選人侯友宜及民進黨參選人蘇貞昌不時利用臉書互槓，昨天雙方又不約而同開設LINE官方帳號，力邀民眾加好友，
隨著網路已經成為選舉主戰場，侯、蘇雙方陣營都不敢輕忽社群媒體的影響力。除了臉書之外，雙方先後開設Instagram；看準LINE傳播資訊方便，深入選民生活，昨天兩人同一天開設LINE官方帳號，對社群的操作經營一路緊咬。
蘇貞昌競選辦公室幕僚表示，希望藉著不同屬性的社群軟體，分眾訊息傳播，跟不同群眾與世代社群溝通。蘇貞昌昨天上廣播專訪時，更不忘行銷LINE帳號，提到他最喜歡「光頭比讚」的貼圖，還幽默地說，現在好朋友的定義是「有讀，有回，有按讚」。
而侯友宜昨天下午到深坑體驗手作豆腐，也宣布LINE官方帳號上架，歡迎市民加入，提供市政建設的意見，讓他好好幫助新北市政做得更好，希望市民透過LINE，把內心的想法告訴他，他的想法也會跟市民分享。
蘇辦幕僚表示，官方LINE帳號除了主動告知蘇貞昌動態，輸入關鍵字還可以線上互動，像輸入「平溪」或「天燈」，就會跳出蘇施放環保天燈影片，輸入「電火球」就會回你「沒頭髮還是繼續衝衝衝」，市民可以透過LINE線上發問。
侯辦則表示，侯友宜官方LINE帳號後台持續更新，未來會有更多元的回應。
蘇貞昌昨受訪時曾爆料侯與他見面時說不選，現在參選是為新北市長朱立倫2020年選總統守底盤，侯友宜說，他已跟蘇貞昌講「目標要看清楚，歹勢、是我要選舉。」跟朱市長沒有關係。
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