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參選台北市長否 陳菊：沒有這樣的準備

2018-05-16 00:16中央社 台北15日電

總統府秘書長陳菊接受政論節目專訪時，被問到是否參選台北市長，她說，「我沒有這樣的一個準備」，她的角色是承總統之命，把份內工作做好，如要選台北市長，是「一個突兀」。

陳菊並舉桃園市長鄭文燦為例，她說，過去大家覺得鄭文燦要贏吳志揚並不容易，但後來鄭文燦在桃園真的是成功，這代表新世代只要非常努力，雖然一開始民調不是很好，也不是不必然不能改變。

陳菊在今天晚間三立iNEWS頻道播出的「鄭‧知道了」節目，主持人問到如果參選台北市長，勝選機會非常高時，她做了上述表示。

是否參選台北市長，陳菊表示，「我沒有準備」，如果她要當市長，基於對高雄的責任，就應該把高雄市長做完，「我跟高雄市民說，我是怎麼提早離開？是因為小英總統在現階段，她的改革面臨一些困難」，如果今天能夠幫助蔡總統，讓總統的改革能夠更順利，「期待高雄市民能夠支持我」。

她說，「讓小英，這麼不容易台灣歷史上第一位的女性總統，我們要支持她改革」，她是跟高雄市民這樣說，並取得高雄市民對她的諒解。

陳菊說，她離開高雄來擔任總統府的秘書長，她是一個幕僚，角色就是承總統之命，把能夠做的、份內的工作做好，「如果在這個階段，我突然又說我要選台北市長，這個是一個突兀」。

對於主持人以及來賓不斷勸進參選台北市長，陳菊數度表示，「我沒有這樣的一個準備」。

對於曾經說過戰士沒有選擇戰場的權利，陳菊說，「現在我認為，我的戰場，是我必須協助蔡總統」。她希望民進黨創造第三個可能，不是台北市長柯文哲、也不是丁守中。

主持人也問到，如果總統、或台灣人民拜託陳菊出來參選台北市長？陳菊說，「台灣人民知道我扮演什麼樣的角色，知道我為什麼北上到台北」，他們鼓勵她把這個角色扮演稱職勝任，讓總統的改革能夠無礙順利，所以「我沒有感受到台灣社會認為我應該要選台北市長」。

陳菊表示，她相信蔡總統、選對會、民進黨中央都瞭解到，台灣社會重要的意見領袖，都認為台北市的選舉是非常的重要。民進黨在任何的提名，包括最後的決定，「民進黨要去創造一個可能，有哪些優秀的人選，總統可以徵召」。

陳菊民進黨鄭文燦

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