高思博：民進黨講空話欺騙人民

2018-05-15 17:37 聯合新聞網 台南訊



高思博。圖／資料照片 分享 facebook 為台南市政府臨時派遣工加薪至3萬元，準備參選台南市長的前行政院政務委員高思博舉雙手贊成，他說，能為低薪的勞工增加收入當然是好事，但他也提醒，以目前台南市府財政困窘的情形，警消和教師的加給都已經付不出來了，除非中央補助，否則也只是空話一場，高思博呼籲民進黨政府不要再講空話欺騙人民。

國人長期低薪引發民怨，14日行政院召開記者會，行政院副院長施俊吉宣稱國人去年第1季實質總薪資為5萬9852元，比上個月行政院長賴清德公布的足足高出1萬元，此言一出，舉國嘩然，實際真相為何？高思博根據勞動部資料以六都為例表示，六都平均薪資依序為：1、台北市 46,822元；2、桃園市 40,067元；3、新北市 37,736元；4、高雄市 34,780元；5、台南市 34,429元；6、台中市 33,587元；事實上，台南勞工朋友實際到手的平均薪資僅2萬6689元，只比22k多一點。

高思博指出，把勞工薪資過低歸結為少數人的問題，是政府與民眾認知差距太大，行政院不但開錯藥方還完全沒有抓到重點，根本是一場政治性的記者會，重點在欺騙人民。

高思博說，目前台南市政府臨時派遣工約2900人，平均月薪為22k，若按行政院規劃將月薪調至30k，則台南市府每月將增加2千320萬元的支出，一年約需2億7840萬元的經費，如果能夠增加派遣工的薪資，當然贊成！但目前台南市府財政困窘，警消和教師的待遇已是六都最低，除非中央補助，否則也只是空話一場。

高思博指出，政府說要搶救低薪，但是定調錯誤，整場記者會先把「低薪」定調為少數人的問題，還說國人去年第1季實質總薪資為5萬9852元，不但成長還創新高，但是這個數字卻和一般民眾普遍的認知有極大差距，高思博說，「低薪」不是少數人的問題，國人薪資已經10多年沒有成長，哪裡只是少數人的問題？一般民眾都認為這是普遍性的問題，他批評，行政院抓錯藥方，而且完全沒有抓到重點，根本是牛頭不對馬嘴。

高思博說，連蔡英文總統日前與高中生座談，要學生高中畢業後先不急著上大學、可以先當兵，也是一樣的意思，目前整個民進黨政府的思維就只想用政府的錢去撐個1、2年，有意讓一般人搞不清楚事情的真相，還把低薪怪罪到外勞，說是外勞人數太多才把國人薪資水準拉低，實在很不應該。

高思博認為，提高派遣工薪資或創造短期的工作機會，不是不行，例如國民黨在2009年金融海嘯時推過「促進就業方案」，讓一下子失去工作或導致家庭無依靠的人，有個臨時性工作可以紓解經濟上的壓力，這些工作都是臨時性的，等到景氣回復之後，再去找全職的工作。但是，我們現在的政府提出的措施是讓政府部門派遣人力時薪增加，這只是短期的強心針，沒有企業會願意跟進，無法達到提升國人薪資水準的目的，因為人民在意的是哪裡有全職、而且是有好薪水的工作，並非欺騙人民的空話。