蘇侯同天成立LINE帳號 人氣侯小勝蘇

2018-05-15 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



國民黨新北市長侯友宜今天下午到深坑體驗手作豆腐，媒體問侯最近似乎被民進黨對手蘇貞昌「吃豆腐」，侯友宜笑說「呷我ㄟ豆腐嘟阿好啊」，選舉還是以政見為主，而侯友宜也公布今天成立了LINE官方帳號，與蘇貞昌的官方帳號上線「撞日」，人氣大比拚。

侯友宜今天體驗製作豆腐，展現他「菜市場囝仔」的功力，熟練製作豆腐外，還不忘回憶小時候逢年過節都要磨米漿「炊粿」」，豆腐煮好、加入鹽滷後，放進模型脫水，侯友宜用盡全身力氣，民眾一旁稱讚侯友宜「重量級」、「真材實料」，侯友宜還自嘲「我知道我要減肥了啦」。

侯友宜被問到最近選舉議題上常被民進黨新北市長參選人蘇貞昌「吃豆腐」，侯友宜說「呷我ㄟ豆腐嘟阿好啊」，反正他很尊重老縣長，但選舉還是以政見為最主要，能夠為市民做什麼才是他要走的路，偶爾如果人家願意吃吃他的豆腐，選舉、大家開心嘛。

對於蘇貞昌提到，侯友宜參選是在為新北市長朱立倫2020年選總統，侯友宜說，他已經跟蘇貞昌講「目標要看清楚，歹勢、是我要選舉。」跟朱市長沒有關係。