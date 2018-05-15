拜訪老師解2014選舉恩怨 丁守中：與連戰一直沒問題

2018-05-15 14:44 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



為喚回台北市泛藍基層，國民黨台北長提名人丁守中加快拜訪黨內要角腳步。繼上周二一口氣拜訪黨主席吳敦義、前總統馬英九與黨副主席郝龍斌後，今天中午正式拜會前主席連戰，化解2014年台北市長初選丁與連家結下的恩怨。

今天中午丁守中至連戰所屬的兩岸和平發展基金會拜會，並由國民黨副主席曾永權、前副主席林豐正陪同與連戰進行午餐便當會。為表示重視，丁還特別提前10分鐘到場，「連丁會」共進行53分鐘。

丁守中會後受訪表示，現場大家相談甚歡，彼此聊得很愉快，話題觸及台北市政建設發展。丁守中透露，連戰「很關心都市更新」，台北城市太落後了；與會者有共識，當前整個大環境對國民黨有利，但是我們國民黨候選人要提出城市願景。

丁守中也提到，會中林豐正還舉過去擔任台北縣長時主導板橋、新莊發展為例，建議丁守中未來市政要長程規劃，要找幾個亮點帶動城市發展建設。

丁守中並說，與會者都說會全力支持，連戰也有為他加油，但今天會談多數時間都在交換對台北市政建設意見，沒有具體談到站台輔選事宜。但丁強調，連戰未來要負責整個台北市輔選，後續當然會與黨部有整體安排。

上屆國民黨台北市長初選，丁守中接連以「你還要再吻青蛙嗎？」報紙全版廣告，新聞稿質疑當時的對手連勝文，素人參政不可靠，無法代表年輕世代。引發連戰辦公室反批丁曾為連戰學生卻「忘恩負義」，連丁陣營選到翻臉。

丁守中今天說，他與連戰「一直都沒有問題」，「我們都很好」，前不久在前體育主播傅達仁兒子婚禮上就有碰到，當時他與連戰就聊得很愉快。丁守中也提到，之後也會再逐一向所有歷任黨正副主席、黨籍立委、市議員與基層要角請益。