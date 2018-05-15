化解4年前恩怨 丁守中今拜會連戰請益

2018-05-15 14:30 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 周志豪 ／台北報導



國民黨台北市長提名人丁守中。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

為喚回台北市泛藍基層，國民黨台北市長提名人丁守中加快拜訪黨內要角腳步。繼上周二拜訪黨主席吳敦義、前主席馬英九與副主席郝龍斌後，今天中午由副主席曾永權陪同拜會前主席連戰，化解2014年台北市長初選丁與連家結下的恩怨。

連戰辦公室昨天證實，雙方確實已經透過曾永權連繫，敲定拜會時間，但相關會面時間、地點與討論內容等細節，都尊重丁守中，不便透露。連勝文辦公室則表示，目前未收到拜會訊息，但尊重丁守中陣營發言。

知情人士表示，丁守中今天中午在曾永權陪同下拜會「老師」連戰，與連戰餐敘請益選戰事務，並連繫感情；至於與上屆台北市長初選對手連勝文，則會另尋時間拜會。

知情人士說，因這次拜會事涉敏感，也會牽動後續台北市藍營基層整合，黨中央與丁守中對這次「連丁會」高度重視，也因此丁才會拜託曾永權介入協助連繫；為不讓拜會走調，三方有默契，拜會結束前對實際拜會時間與地點都予以保密。

上屆國民黨台北市長初選，丁守中先以「你還要再吻青蛙嗎？」的報紙全版廣告，質疑連勝文素人參政可靠度，還發新聞稿批評連勝文「能代表年輕世代嗎？」讓連陣營不滿，當時連戰辦公室更批丁曾為連戰學生卻「忘恩負義」，連丁陣營翻臉。