民調贏過柯P？丁守中：死亡交叉早就出現

2018-05-15 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



媒體日前公布民調，顯示國民黨台北市長參選人丁守中贏過現任台北市長柯文哲，呈現「逆轉勝」，對此，丁守中今受訪時表示，民調高高低低，大家參考就好了，不過整個趨勢看起來，柯文哲就是往下的，我們是往上的，死亡交叉早就出現，不過我們還是戒慎恐懼。

丁守中說，因為柯文哲掌握行政資源，中央又是民進黨執政，柯文哲還一直辦老人旅遊活動，辦到11月選前為止，這些都是不對等的選戰，所以我們戒慎恐懼。

對於柯文哲批評自己出門都只帶一個隨扈，反觀丁守中身邊卻有一大堆人，顯然資源很多。丁守中則說，這顯示柯文哲做事完全不用腦筋，不做市場調查，自己向來都是單槍匹馬、獨來獨往，還是後來黨部說市長候選人至少旁邊要有一兩個助理陪著我，但其實有時候搭計程車、捷運都是一個人，這也顯示柯文哲信口開河，不做市調的一面。

此外，民進黨市議員梁文傑昨在政論節目上爆料，指前行政院長張善政曾在柯文哲接受深綠電台專訪後，打給市政顧問蔡壁如。對此，丁守中說，這完全都是胡扯八道，張善政昨晚就在臉書上澄清了，民進黨選舉策略就是造謠、中傷、抹黑，社會大眾要小心。

對於外界認為，柯文哲在「歹勢」風波後，民調還是有機會上升，丁守中說，政治人物最重要的就是誠信，當誠信破產，他就破產了，這個政治人就沒有什麼好信賴的。

此外，柯文哲昨在議會備詢時，提到希望在選前解決大巨蛋，丁守中說，這很荒謬，大巨蛋擺了四年，生鏽擺爛，選前才要解決，這表示柯文哲沒有解決問題的能力，自己又以萬獸之王自居，簡直有自大妄想症。

對於柯文哲批評民進黨自提人選，似乎禮讓丁守中可以，禮讓柯文哲就不行。丁守中說，從來沒有人禮讓丁守中，都是靠自己、靠大家市民支持，努力奮鬥，柯文哲過去得到民進黨的禮讓，但如今雙方志不合道不同，不相為謀，那是他們家的事情，我們還是全力以赴，里長、議員、市長都要當選。

對於新黨主席郁慕明因不滿柯文哲對兩岸一家親言論道歉，提到會支持丁守中。丁守中則說，泛藍要大團結，相信會得到他的支持。