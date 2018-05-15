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民調贏過柯P？丁守中：死亡交叉早就出現

2018-05-15 12:05聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

媒體日前公布民調，顯示國民黨台北市長參選人丁守中贏過現任台北市長柯文哲，呈現「逆轉勝」，對此，丁守中今受訪時表示，民調高高低低，大家參考就好了，不過整個趨勢看起來，柯文哲就是往下的，我們是往上的，死亡交叉早就出現，不過我們還是戒慎恐懼。

丁守中說，因為柯文哲掌握行政資源，中央又是民進黨執政，柯文哲還一直辦老人旅遊活動，辦到11月選前為止，這些都是不對等的選戰，所以我們戒慎恐懼。

對於柯文哲批評自己出門都只帶一個隨扈，反觀丁守中身邊卻有一大堆人，顯然資源很多。丁守中則說，這顯示柯文哲做事完全不用腦筋，不做市場調查，自己向來都是單槍匹馬、獨來獨往，還是後來黨部說市長候選人至少旁邊要有一兩個助理陪著我，但其實有時候搭計程車、捷運都是一個人，這也顯示柯文哲信口開河，不做市調的一面。

此外，民進黨市議員梁文傑昨在政論節目上爆料，指前行政院長張善政曾在柯文哲接受深綠電台專訪後，打給市政顧問蔡壁如。對此，丁守中說，這完全都是胡扯八道，張善政昨晚就在臉書上澄清了，民進黨選舉策略就是造謠、中傷、抹黑，社會大眾要小心。

對於外界認為，柯文哲在「歹勢」風波後，民調還是有機會上升，丁守中說，政治人物最重要的就是誠信，當誠信破產，他就破產了，這個政治人就沒有什麼好信賴的。

此外，柯文哲昨在議會備詢時，提到希望在選前解決大巨蛋，丁守中說，這很荒謬，大巨蛋擺了四年，生鏽擺爛，選前才要解決，這表示柯文哲沒有解決問題的能力，自己又以萬獸之王自居，簡直有自大妄想症。

對於柯文哲批評民進黨自提人選，似乎禮讓丁守中可以，禮讓柯文哲就不行。丁守中說，從來沒有人禮讓丁守中，都是靠自己、靠大家市民支持，努力奮鬥，柯文哲過去得到民進黨的禮讓，但如今雙方志不合道不同，不相為謀，那是他們家的事情，我們還是全力以赴，里長、議員、市長都要當選。

對於新黨主席郁慕明因不滿柯文哲對兩岸一家親言論道歉，提到會支持丁守中。丁守中則說，泛藍要大團結，相信會得到他的支持。

丁守中強調，要有強烈企圖心，今天台灣要振衰，中華民國要止跌回升，藍營執政縣市一定要過半。

國民黨台北市長參選人丁守中今幫大安文山區市議員擬參選人李伯毅站台。圖／丁守中競選...
國民黨台北市長參選人丁守中今幫大安文山區市議員擬參選人李伯毅站台。圖／丁守中競選辦公室提供
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柯文哲丁守中民進黨2018台北市選舉

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