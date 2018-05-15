爆去年說不選新北市 侯友宜：怎覺得老縣長像洪耀福？

2018-05-15 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



民進黨新北市長參選人蘇貞昌今早電台專訪時爆料，指國民黨新北市長參選人侯友宜去年農曆年後，曾來辦公室拜訪，還說自己沒有要選（市長），就算要選也不一定在新北市選。

對此，侯友宜表示，老縣長(蘇貞昌)我是很尊重他，我想我很尊重的一個人，在訪談的過程中，不要學民進黨秘書長洪耀福一樣講些「有孔無榫 」(台語，意指不合理、不著邊際)的話，認真為新北市做事情比較實在。

對於綠營批評出來選新北市長是為了幫新北市長朱立倫2020總統大選「顧地盤」，侯友宜說，自己出來選舉是為了一件事情，就是為了新北市打拚做事情，和任何人沒有關係。

侯友宜強調，自己和很多朋友長期以來建立很深的交情，不管藍綠白什麼顏色的人，都是我的朋友。

媒體追問，是否有對蘇貞昌講過，希望他不要出來選，要選也不要選新北市長？侯友宜說，我出來選舉就是為了新北市做事情，和任何人無關，怎麼覺得老縣長講的話有點像洪耀福？「有空無榫」，未來好好做事情比較實在。

此外，蘇貞昌今還提到，當時侯友宜說他是最敬佩的長官，因為他任內幫基層警員調高薪等，所以現在侯參選「不得不說一些這種、那種的話，我也很體諒他」。

對此，侯友宜說，為警察謀福利，一起為治安打拼，這是我應盡的工作，大家把事情做好，這是我們這次的目標。