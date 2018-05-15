確定了！蘇貞昌證實陳菊接任競選總部主委

2018-05-15 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天接受廣播訪問證實，總統府秘書長陳菊確定擔任他的競選總部主委。蘇貞昌強調，秘書長的工作負擔很重，陳菊會利用公餘時間幫忙一些選務，對於陳菊輔選恐遭質疑「行政不中立」，蘇貞昌不以為然，「朋友相挺就是這樣！」

陳菊之前回應外界質疑表示，蘇貞昌也會隨著選戰，出現一些更有創意的思考，自己一定支持，但角色、扮演的職務不是這麼重要，「我要做好整個輔佐總統幕僚長的角色，我想這才是我的重點。」

不過，今天蘇貞昌已證實，陳菊將擔任他的競選總部主委，行政院前院長游錫堃則是榮譽主委。蘇貞昌強調，總統府秘書長是特任官，不是政務官，他跟陳菊都是會謹守分際的人，主持人詢問蘇貞昌被問到「怕不怕被罵？」蘇貞昌笑回「她（陳菊）已經被罵了，但朋友相挺就是這樣！」

蘇貞昌也火力全開抨擊國民黨新北市長參選人侯友宜行政不中立，指新北市政府團隊傾人力、資源幫助侯友宜，「首長、副首長在白天就幫忙跑攤，還逐桌敬酒，這才是違反行政中立！」