台北市長三強鼎立？柯P笑：藍綠終於有共同目標了

2018-05-15 08:50 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



年底台北市長選戰，民進黨是否要繼續禮讓台北市長柯文哲，明天即將揭曉，對於未來有可能是「三強鼎立」的局面，柯文哲則是開玩笑舉例，指國民黨、民進黨終於有共同的目標了(指共同的敵人)，他們從來都不一致，現在終於一致了。

對於民進黨大老林濁水表示，若民進黨自提人選，台北市將成「藍白對決」，綠營則被邊緣化。柯文哲則說，對選舉不要太多評論，每天認真做事。

是否覺得自己勝選的贏面較大？柯文哲說，不管贏面大小，都是苦戰，老實說連任不該這麼辛苦。

柯文哲表示，自己也想過，可以用比較輕鬆的方式複製上次成功的選戰，一場選舉可以為台灣帶來新的文化，像是自己的市政運作方式，人家說你破壞現有政治生態，因為過去有一套政商生態，柯文哲來什麼都跟人家不一樣。

柯文哲表示，人家說水清無魚，柯文哲在的地方，幾乎大家都活不下去。

至於這樣子對你到底好還是不好？柯文哲說，對他沒有好還是不好，對市民是好的，因為這對既有政治生態是個很大的破壞，我們這種運作方式會讓大家很痛苦。

若民進黨自提人選，是否有任何戰略？柯文哲說，無招勝有招，每天做好自己的事情啊。

柯文哲還提到，像昨天議會提到政黨政治，如果民進黨提名你就有辭職，好像「非我族類，其心必異」，但問題不是人家意見跟你不一樣，他就是反對你，是你的敵人，就要把人家毀滅，想法不一樣，就說是不同心，這樣國家不是變成一言堂，這個國家怪怪。

柯文哲表示，政黨政治也不應當說你有入黨你就可以隨便講，還是你有入黨就不能講彼此壞話，他不曉得，好像只要入黨就有自由權利，可以講外面的壞話，只要入黨就不能講黨裡面任何人的壞話，這樣黨要幹什麼，他覺得很有意見。