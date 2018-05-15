柯文哲從素人變政治老千？扁：原先我是不相信的

2018-05-15 08:46 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



面對民進黨內有許多人主張自提人選參選台北市長，不再禮讓無黨籍現任市長柯文哲，柯文哲接受媒體訪問時提到「這是台灣的政治生態，居然被不到6%的人綁架」，一般國家的兩黨政治，衝突不會像台灣這麼多，並以美國民主、共和兩黨為例。前總統陳水扁今天在他的「新勇哥物語-106」中駁斥柯的說法，認為不應小看6%，而且美國民主、共和兩黨對國家認同沒有分歧，台灣內部的統獨問題非常嚴重，這也是柯一句「兩岸一家親」會引起軒然大波的原因。

扁「勇哥」解析所謂的6%，電視台政論性節目開放語音投票，可能連收視人口的6%都沒有，會打電話進到有call in的廣播節目的，與收聽人口比較，也可能連6%的一半都沒有；但是，會打電話的觀眾或聽眾都是社會上或團體裡的意見領袖，甚至是比較熱衷政治、擅於表達意見的一群人；根據報告，一個國家裡頭，只要有5%的人是政治的狂熱份子，這一定是熱鬧滾滾、充滿活力的民主社會。

「不要小看6%，很多反對運動或民主改革都是從少數開始的，甚至從不到6%開始的！」扁「勇哥」強調。

對於柯的「綁架」說，扁「勇哥」提及柯文哲2014年競選台北市長時，曾在電視辯論中自稱是「墨綠」，如果深綠的綁架台灣的政治，「墨綠」的難道是詐騙台灣的民意？

扁認為，民主多元社會包容不同的意見，也尊重不同的表達方式，柯文哲怎麼可以隨便貼上「綁架」的罪嫌標籤？

在物語中，「勇弟」認為大多數國家都沒有意識型態的問題，美國民主、共和兩黨對國家認同是沒有分歧的；可是，台灣內部的統獨問題非常嚴重，這也是柯「兩岸一家親」會引起軒然大波的原因。

文末並指，有人說「柯市長3年多前是政治素人，3年後則是政治老千」，原先他是不相信的。

陳水扁今天PO在臉書上的「勇哥物語-106—柯P的6%說」內容如下：

勇弟：勇哥可以幫忙解讀柯文哲市長的說法嗎？我總覺得怪怪的！針對媒體提問：「民進黨內部主張自提人選的意見比較多嗎？」柯P竟然回稱：這是台灣的政治生態，居然被不到6%的人綁架。又說，不管深藍或深綠，其實都是在綁架台灣的政治。意識型態比較強的人，比較會打電話抗議。一般國家的兩黨政治，衝突不會這麼多。以美國民主、共和兩黨為例，也不會這麼嚴重。我聽攏嘸！

勇哥：各種民調顯示主張民進黨不應禮讓，而應自提台北市長人選的絕對不只6%，在民進黨內部，不管任何黨公職人員，力主民進黨應該提名市長候選人，不要再跟柯P合作的，也絕對不只6%。我實在搞不懂柯文哲說的6%究何所指？

勇弟：難道是指會打電話到服務處，去抗議或表達意見的人是6%的極少數？

勇哥：電視台政論性節目開放語音投票，ㄧ般都只有幾千人或上萬人，連收視人口的6%都沒有。一樣的，會打電話進到有call in的廣播節目的，更是少之又少，與收聽人口比較，可能連6%的一半都沒有。但會打電話的觀眾或聽眾都是社會上或團體裡的意見領袖，甚至是比較熱衷政治，擅於表達意見的一群人。根據報告，一個國家裡頭，只要有5%的人是政治的狂熱份子，這一定是熱鬧滾滾、充滿活力的民主社會。不要小看6%，很多反對運動或民主改革都是從少數開始的，甚至從不到6%開始的！

勇弟：我也不知道柯市長的民主素養是認為深綠或深藍都在「綁架」台灣的政治？

勇哥：柯P在2014年市長選舉電視辯論時自稱是「墨綠」，比深綠的還綠。如果深綠的綁架台灣的政治，「墨綠」的難道是詐騙台灣的民意？民主多元社會包容不同的意見，也尊重不同的表達方式。怎麼可以隨便貼上「綁架」的罪嫌標籤？

勇弟：大多數國家都沒有意識型態的問題，美國民主、共和兩黨對國家認同是沒有分歧的。台灣內部的統獨問題非常嚴重，這也是柯P一句「兩岸一家親」的談話會引起軒然大波的原因。已非政治素人的柯市長會不懂嗎？