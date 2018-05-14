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竹市／「拔財」謠言 源自1通烏龍電話？

2018-05-14 23:09聯合報 記者林家琛／新竹報導

國民黨新竹市長提名人許明財（中）經由初選獲提名，新竹市黨部主委呂學樟（左）先前舉...
國民黨新竹市長提名人許明財（中）經由初選獲提名，新竹市黨部主委呂學樟（左）先前舉行記者會力挺。 圖／國民黨竹市黨部提供
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自由時報昨報導國民黨提名新竹市參選人許明財民調落後民進黨現任市長林智堅一大截，國民黨不無「拔財換將」的可能，國民黨昨天指此報導子虛烏有，不排除是來自一通誤打進新竹市政府的電話引發。

自由時報報導「爭取連任的林智堅因擁有高民調與高人氣，讓新竹市成了國民黨艱困選區，讓國民黨基層感嘆（許明財）扶不起來，坊間早有拔財換將傳言」，且國民黨主席吳敦義「前幾天低調到新竹市與地方人士討論新竹市選情，許明財求見黨秘書長曾永權未果，讓拔財之說更甚囂塵上」。 國民黨文傳會主委李明賢對此聲明駁斥，新竹市黨部主委呂學樟也直指耳語是「空穴來風，是有心人士故意放話操作」。

至於吳敦義日前到新竹，吳是卸任副元首，由國安系統維護安全，新竹市警察局表示不清楚吳敦義「最近有來新竹市的消息」，也未接獲派遣維安勤務的通知。呂學樟與許明財都表示未接獲吳敦義來新竹市的通知，「不知特定媒體的消息從何而來？」

據指出，許明財上周三曾北上中央黨部與曾永權見面，上周五又與曾永權見面，雙方並非「見面未果」。

另外，許明財與曾永權在電話聯繫過程中，因中央黨部留存的許明財市話電話未更新，仍是市政府市長室的電話，曾的黃姓祕書因此誤撥電話到市長室。

外界猜測，這通誤撥電話可能是耳語的來源。

新竹市市長室是否接到國民黨中央黨部黃姓祕書誤打的電話，截稿前，竹市府仍無進一步說明。

國民黨吳敦義曾永權

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