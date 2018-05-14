大巨蛋案 柯文哲：目標是選前解決

台北市長柯文哲強調，大巨蛋的地面層是在地下七公尺，因此現在就是差主場地的防火工程設計還未解決，要怎麼設計、怎麼疏散逃生，會再和遠雄討論。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

大巨蛋停工即將屆滿3年，未來將何去何從備受外界關注。台北市長柯文哲昨赴議會針對大巨蛋案進行專案報告時，大嘆「當家的要講實話」，可以解約拆蛋，自己早就做了。依目前法令，解約就是爛在那裡。

柯文哲還說，目標是選舉前解決大巨蛋，不過自己不會押時間，因為押時間會讓對手有機可乘。

柯強調，北市府的立場並未改變，就是堅持公安、依法行政、依約辦理，市府不會刁難大巨蛋案，也不會放水，審查一定是公開透明，必要時也可找中央幫忙，讓大巨蛋逃生問題做得更安全。

松菸護樹團體昨一早就到議會門口抗議，痛批大巨蛋歹戲拖棚，遠雄日前都審竟撤案不給審查，擺明吃定柯市府是軟腳蝦，質疑姚文智都已簽署、空白的大巨蛋解約承諾書，柯到底敢不敢簽名。 台北市長柯文哲（左）昨赴議會進行大巨蛋專案報告及備詢，議員林世忠送鳥籠給柯市長，提醒若不妥善處裡大巨蛋，宛如柯市長的信念及價值困在鳥籠裡。 記者侯永全／攝影 分享 facebook

藍綠議員更是齊轟北市府擺爛，要求市府盡速解決。議員林世宗痛批，不放水、不刁難、不拆蛋，加起來，等於沒有原則。

柯文哲說，大巨蛋的停車場是在地下4、5樓，也有大客車停車場，不過台建中心認為停車場不應在地下室，通常還是要在地面層上下車，再停到地下室，所以地下停車空間如今新增了6座安全梯，並由原本的一個整區防火區劃，區分為14個防火區劃。這樣子一棟樓冒煙，也不會導致5棟樓全部都冒煙。 台北市長柯文哲昨赴議會進行大巨蛋專案報告及備詢，他戲稱自己是「誤入叢林的獅子」。 記者侯永全／攝影 分享 facebook

不過柯也說，大巨蛋不同於小巨蛋、和平籃球館，因它的主場地不是在地面層，而是在地下7公尺，所以逃生比較困難，依法須留設樓梯，並設置1小時以上防火時效的防火區劃，這點會再和遠雄討論。

遠雄發言人楊舜欽表示，未來大巨蛋最終選項是否包括成為爛尾樓，遠雄巨蛋公司身為開發商絕對不樂見，但本於契約及法令只要雙方合意的條件下，尊重市府最後裁定。