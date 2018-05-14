梁文傑指他在柯P道歉後致電 張善政：我會做這種蠢事嗎

2018-05-14 21:31 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



針對台北市議員梁文傑在政論節目的爆料，前行政院長張善政（圖）回應：我會做這種蠢事嗎。聯合報資料照片 記者徐庭揚／攝影 分享 facebook

前行政院長張善政表示，民進黨台北市議員梁文傑說今天晚上在「新聞面對面」節目中，說在台北市長柯文哲去綠色和平電台的節目對先前「兩岸一家親」的發言道歉後，自己直接打電話給柯文哲辦公室主任蔡璧如，並說「你們幹嘛這樣，你們穩贏的」。

張善政說:「我像是會做這種蠢事的人嗎？」他澄清，自柯文哲上任迄今3年多來，自己沒有跟市府有過任何聯絡。「梁文傑是不是太有想像力了？對我來說，這是今年最有創意的政治笑話。」