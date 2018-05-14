國民黨否認「拔財」換將 許明財仍是新竹市長提名人

2018-05-14 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林家琛 ╱即時報導



中國國民黨文傳會主委李明賢今天針對媒體報導新竹市長選舉可能「拔財換將」，發出嚴正聲明表示「許明財是國民黨在新竹市正式提名的候選同志，國民黨絕對全力輔選」，不會發生「選前換將」的事情，「拔財」傳言純屬子虛烏有。

許明財說，國民黨是真正的民主政黨，凡是有熱誠、真性情、肯服務的人，若要參選任何公職，都可以透過黨的機制來爭取提名。因此，這次的新竹市長選舉提名初選，就有3位同志參加，經過全民調篩選，他獲得最高民調，由新竹市黨部報請國民黨中央常務委員會討論，並獲得提名。

他說，或許個人努力不夠，未能及時爭取競爭者認同，致給有心人見縫插針的機會，造成提名後仍耳語不斷，終至謠言四起。有心人乃乘機操弄並擴大裂痕，把近日來一些現象結合在一起，並懷著惡毒的心，故意把黨主席吳敦義前來新竹拜訪地方人士之事，還有服務處秘書現身中央黨部之事，攪成是「拔財」、「拒見」。

許明財表示，獲得黨提名參選以來，都不斷接獲反映，指某些人放出某種分化消息，甚至直指「許明財選不下去，某人就會取而代之」。對於這樣的消息，向來都是一笑置之，沒想到竟然有人惡毒到操弄黨中央欲「拔財」的假消息。

許明財指出，「拔財」的假消息已由黨中央發布新聞否認，且市黨部主委呂學樟也嚴正駁斥此耳語，認是「空穴來風，是有心人士故意放話操作」。