洪耀福大讚鄭朝方 參選竹縣一定會捲起風潮

2018-05-14 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



民進黨客家事務部主任鄭朝方今天宣布辭職參選新竹縣長，他今天在主管會議指出，他覺得民進黨是一個充滿愛與責任的政黨，未來希望把民進黨的精神帶到更多地方。