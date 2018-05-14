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洪耀福大讚鄭朝方 參選竹縣一定會捲起風潮

2018-05-14 16:23聯合報 記者丘采薇╱即時報導

民進黨客家事務部主任鄭朝方今天宣布辭職參選新竹縣長，他今天在主管會議指出，他覺得民進黨是一個充滿愛與責任的政黨，未來希望把民進黨的精神帶到更多地方。

黨秘書長洪耀福於會中祝福鄭朝方，他表示，新竹縣是年底選舉很有勝算的縣市，國民黨內部在新竹縣一直都很混亂，他相信鄭朝方代表黨在新竹縣參選，一定會捲起一個風潮，為新竹縣帶來重大改變。洪耀福強調，這次鄭朝方參選，全黨、中央黨部的同事們一定傾全力來作後盾，要把新竹縣拿下來，讓新竹縣、新竹市做為未來民進黨在客家地區執政的榜樣。

民進黨客家事務部主任鄭朝方（左）辭職參選新竹縣長。圖／民進黨提供
民進黨客家事務部主任鄭朝方（左）辭職參選新竹縣長。圖／民進黨提供
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民進黨鄭朝方洪耀福

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