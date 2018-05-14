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北市長自提？禮讓？蔡英文提4考量

2018-05-14 14:24聯合晚報 記者許家瑜邱瓊玉/台北報導

蔡總統上午接受廣播節目專訪表示，選市長要看他對城市願景，政見、看法與中央執政理念...
蔡總統上午接受廣播節目專訪表示，選市長要看他對城市願景，政見、看法與中央執政理念是否有一致性。 記者胡經周／攝影
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民進黨後天將就台北市長自提或禮讓亮底牌，蔡英文總統上午接受廣播節目主持人周玉蔻專訪表示，選市長要看他對城市願景，政見、看法與中央執政理念是否有一致性，這些都是他們在尋找下一個台北市長人選可能考量。

有謠言指蔡總統喜歡禮讓台北市長柯文哲？蔡總統說，這到底是哪裡的謠言，可否告訴她一下？還蔡說，「不能拿謠言來問我」。

柯文哲：做好自己就好了

柯文哲上午赴議會進行專案報告並備詢回應時表示，做好自己就好了，每天聽人家講，聽到最後就亂掉了。

蔡總統表示，行政院長賴清德和總統府秘書長陳菊代表民進黨參選北市可能性不高，目前執政已進入最關鍵時刻，不論在經濟或轉型正義處理等改革事項上兩位在中央角色非常吃重。

蔡總統說，民進黨跟其他政黨不同地方在於，很多選舉事務都是具有代表性人物在選對會形成共識，從過去到現在很少主席會插手選對會。而對於選對會內部主張自提聲浪大，蔡說，選對會內部也必須有個正式會議將意見做整合。

主持人追問，有人認為禮讓柯文哲就是總統間接對「兩岸一家親」某種程度的接受，與對岸釋出善意的說法。蔡英文表示，這是過度解讀，不能用一個面向來解釋複雜面很大的事情。

對於柯文哲媽媽說「如果禮讓一輩子欠小英，不禮讓2020可能選總統」的發言，蔡總統笑說，不太懂這道理，執政黨目標就是在2018年取得所有改革最大支撐。

柯文哲民進黨蔡英文2018台北市選舉

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