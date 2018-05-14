立委選區變更建議 中選會5月底前送立院

2018-05-14 12:07 中央社 台北14日電



中選會今天召開立委選區變更公聽會，民進黨籍立委劉世芳主張修憲解決選區劃分爭議，國民黨籍立委黃昭順認為應維持現制；中選會副主委陳朝建說，5月底前將建議方案送立法院。

依據公職人員選舉罷免法規定，立法委員選區自2007年起，每10年檢討一次；中央選舉委員會2月1日公布第10屆立委選區劃分，決定採第7屆計算方式作為建議方案，高雄市、屏東縣各減一席，新竹縣與台南市各增一席，其餘不變。目前新竹縣是一席立委，台南市5席，高雄市9席，屏東縣3席。

中央選舉委員會上午針對台中市、台南市、高雄市、新竹縣及屏東縣立委選區變更，邀專家學者、政黨、各立法院黨團表示意見。

高雄市選出的民主進步黨籍立委劉世芳表示，人口變化影響立委席次增減，如果按照趨勢，未來立委席次會往北部、都市集中，農業縣市可能降為一席，造成嚴重失衡，她已經提案連署以修憲方式根本解決。

她主張，選區劃分如果無法兼顧人口、資源分配、城鄉差距，她希望維持現狀，不要改變，等修憲達一定程度的成果，再做比較好。

同樣是高雄市選出的中國國民黨籍立委黃昭順則說，高雄市人口沒有減少，卻因為縣市合併後要少一席，這是懲罰縣市合併，且選區劃分也不符合票票等值。依規定10年要檢討一次選區劃分，但不代表就要改變，她主張維持現制，比較沒有爭議。

新竹縣選出的國民黨籍立委林為洲認為，選區劃分最主要考量原則是人口，要符合票票等值，直轄市與非直轄市選區劃分也應有不同原則。新竹縣長邱鏡淳也到場，認同新竹縣應該多增加一席。

來自屏東縣的民進黨籍立委蘇震清表示，屏東縣10年來少了5萬多人，因為人口下降，立委席次要少一席，可能以後選區變成南北兩區，立委服務層面會更廣，如果要減少席次，應該審慎考量。

代表國民黨出席公聽會的台南市議員王家貞認為，很高興台南市立委席次增加一席，由5席增為6席，但很遺憾，台南市選委會硬把台南市東區一分為二，是否方便民進黨未來在台南市席次全拿，令人質疑，國民黨反對選委會選區劃分版本。

主持會議的中選會副主任委員陳朝建表示，中選會會在5月底前，將席次分配與選區變更檢討建議方案提交立法院，立法院同意後發布實施。