親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蔡總統聲望調查
九合一選戰焦點
柯文哲向綠輸誠
政府要搶救低薪
政治
軍事
綜合

衛生紙、電信499之亂 財經專家：二個字破解這些現象

美中制裁戰：川普成了「中興」最大救星？

立委選區變更建議 中選會5月底前送立院

2018-05-14 12:07中央社 台北14日電

中選會今天召開立委選區變更公聽會，民進黨籍立委劉世芳主張修憲解決選區劃分爭議，國民黨籍立委黃昭順認為應維持現制；中選會副主委陳朝建說，5月底前將建議方案送立法院。

依據公職人員選舉罷免法規定，立法委員選區自2007年起，每10年檢討一次；中央選舉委員會2月1日公布第10屆立委選區劃分，決定採第7屆計算方式作為建議方案，高雄市、屏東縣各減一席，新竹縣與台南市各增一席，其餘不變。目前新竹縣是一席立委，台南市5席，高雄市9席，屏東縣3席。

中央選舉委員會上午針對台中市、台南市、高雄市、新竹縣及屏東縣立委選區變更，邀專家學者、政黨、各立法院黨團表示意見。

高雄市選出的民主進步黨籍立委劉世芳表示，人口變化影響立委席次增減，如果按照趨勢，未來立委席次會往北部、都市集中，農業縣市可能降為一席，造成嚴重失衡，她已經提案連署以修憲方式根本解決。

她主張，選區劃分如果無法兼顧人口、資源分配、城鄉差距，她希望維持現狀，不要改變，等修憲達一定程度的成果，再做比較好。

同樣是高雄市選出的中國國民黨籍立委黃昭順則說，高雄市人口沒有減少，卻因為縣市合併後要少一席，這是懲罰縣市合併，且選區劃分也不符合票票等值。依規定10年要檢討一次選區劃分，但不代表就要改變，她主張維持現制，比較沒有爭議。

新竹縣選出的國民黨籍立委林為洲認為，選區劃分最主要考量原則是人口，要符合票票等值，直轄市與非直轄市選區劃分也應有不同原則。新竹縣長邱鏡淳也到場，認同新竹縣應該多增加一席。

來自屏東縣的民進黨籍立委蘇震清表示，屏東縣10年來少了5萬多人，因為人口下降，立委席次要少一席，可能以後選區變成南北兩區，立委服務層面會更廣，如果要減少席次，應該審慎考量。

代表國民黨出席公聽會的台南市議員王家貞認為，很高興台南市立委席次增加一席，由5席增為6席，但很遺憾，台南市選委會硬把台南市東區一分為二，是否方便民進黨未來在台南市席次全拿，令人質疑，國民黨反對選委會選區劃分版本。

主持會議的中選會副主任委員陳朝建表示，中選會會在5月底前，將席次分配與選區變更檢討建議方案提交立法院，立法院同意後發布實施。

中選會

相關新聞

天王入風雲！ 連勝文出面力挺士林北投張斯綱

2018-05-14 05:09

雷大雨小 建築師：卡蛋三年成效低

2018-05-14 00:14

議員：柯綠若合作 大巨蛋案難切割

2018-05-14 00:11

母親節聯歡 柯文哲、丁守中意外同台

2018-05-14 00:05

大巨蛋為北市長選戰投變數 柯文哲今專案報告

2018-05-14 00:04

網路筆戰另類連線造勢 小雞、母雞互拉抬

2018-05-14 00:00

竹市議員北區 藍提名5人變4人

2018-05-13 23:59

苗市、竹南爭雄 藍綠詭譎多變

2018-05-13 23:56

新北選戰 馬路巷戰打到網路筆戰

2018-05-13 23:47

宜蘭／薛呈懿 最年輕議員轉戰鎮長

2018-05-13 23:26

藍北市中正萬華區初選 林冠勳出線

2018-05-13 23:19

大選年母親節 中彰投選將忙「送禮」說愛

2018-05-13 23:07

蘇貞昌 訪樹林談政績

2018-05-13 22:56

侯友宜 回「嘉」陪母過節

2018-05-13 22:50

選舉也可以很不一樣 高思博文宣有大師畫作

2018-05-13 19:29

影／母親節活動強碰柯文哲 丁守中叫陣「PK一下」

2018-05-13 15:30

呂秀蓮世大運放水說引眾怒 蘇貞昌：不要不敬

2018-05-13 13:34

景美紀念園區 呂秀蓮盼回復原狀

2018-05-13 13:07

影／侯友宜返鄉 用嘉義美食陪媽媽過母親節

2018-05-13 13:01

民進黨道歉有3寶：狂跳針、喊誤解、扯神明下水…

2018-05-13 09:00

一句話得罪所有人 柯P跟呂秀蓮的驚世「失言錄」

2018-05-13 08:00

A PO逗相共，媽媽好顧家！育兒無處去、孩子賺嘸錢 台南媽媽好難過！

2018-05-11 18:21

候選人藍盾加身 LINE@將席捲政壇？

2018-05-09 16:29

1個柯文哲讓民進黨變成2個世界

2018-05-07 09:58

【整理包】名單漸明朗 看2018縣市長選舉有誰參選

2018-05-02 10:44

搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？

2017-11-18 09:00
看更多

熱門文章

聯合報民調／蔡總統施政不滿意度攀高 連南部也逆轉

2018-05-13 23:49

遇到中共軍艦打招呼就傻眼？ 海軍嚴厲駁斥

2018-05-13 15:22

最新民調／蔡總統執政2年 不滿意度由五成增至五成六

2018-05-14 01:06

蔡英文、馬英九、柯文哲同場浴佛 祈求國泰民安

2018-05-13 19:03

解決低薪 施俊吉：基本工資時薪「很可能」達150元

2018-05-14 11:39

力挺軍公教 花蓮縣長傅崐萁攜手金門將提年改釋憲

2018-05-13 17:00

送菜爭議 溪州大庄村民挺吳音寧：帶菜乾去請議員吃

2018-05-13 15:35

失蹤屆滿半年 飛官何子雨撫卹程序啟動

2018-05-13 15:49

蔡執政2周年／負評攀升 62％不滿經濟

2018-05-14 00:11

呂秀蓮世大運放水說引眾怒 蘇貞昌：不要不敬

2018-05-13 13:34

監察院上周討論對年改提釋憲 結果被擋下

2018-05-14 00:17

海軍：新造巡防艦不是「小神盾」 更下一代再說

2018-05-14 10:06

蔡英文、馬英九同台 沒絲毫互動

2018-05-13 19:37

天王入風雲！ 連勝文出面力挺士林北投張斯綱

2018-05-14 05:09

非正統馬家軍？羅智強：馬總統一直很關心我啦

2018-05-13 22:41

柯P道歉向綠輸誠 羅智強：此後他拿不到一張藍營的票

2018-05-14 11:11

大巨蛋為北市長選戰投變數 柯文哲今專案報告

2018-05-14 00:04

雷大雨小 建築師：卡蛋三年成效低

2018-05-14 00:14

民調／最不滿意蔡總統經濟發展表現 負評升到六成二

2018-05-14 01:07

提升戰力 嚴德發：沱江級巡邏艦將加速量產

2018-05-14 11:01

賴清德：政府派遣工加薪至3萬元 明年第一批實施

2018-05-14 10:38

蔡英文鼓勵當兵 扁：國防部曾跟我說全募兵不可行

2018-05-14 10:13

募不到兵 專家：重質不重量「實編比缺編」有戰力

2018-05-13 15:37

母親節 宋楚瑜粉絲專頁發文懷念母親與妻子

2018-05-13 16:26

綠評蔡執政 「走過陣痛期 迎接新挑戰」

2018-05-14 01:07

外傳喜歡禮讓柯文哲 蔡英文反駁「哪裡的謠言」？

2018-05-14 10:42

地方政府年改釋憲 花蓮開第1槍

2018-05-14 00:25

重來一遍還會再講兩岸一家親？ 柯P：不然有更好講法嗎

2018-05-14 11:21

年改釋憲 監委擬提案被擋下

2018-05-14 00:33

施政不滿意度攀高 蔡英文：改革必然過程

2018-05-14 09:42

挺軍公教國民黨高市彰化釋憲連署 成立義務律師團

2018-05-13 20:43

聲援軍公教警消！國民黨南市各區黨部協助收集連署書

2018-05-13 20:23

政府派遣工起薪調至30K 民間市場將產生「外溢效果」

2018-05-14 12:08

國民黨民調 蔡英文執政二周年 七成不滿意

2018-05-14 09:49

竹市議員北區 藍提名5人變4人

2018-05-13 23:59

送菜風波 北市議員：吳音寧連說3謊

2018-05-13 13:13

審陸書惹議 文化部認「欠周全」

2018-05-14 00:19

苗市、竹南爭雄 藍綠詭譎多變

2018-05-13 23:56

傳與巴拉圭合作計畫拖兩年 外交部駁斥

2018-05-13 18:40

議員：柯綠若合作 大巨蛋案難切割

2018-05-14 00:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top