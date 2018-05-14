馬家軍廝殺？ 羅智強：我從來不會也不必用正馬軍自居

2018-05-14 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳靖宜 ╱即時報導



本月16、17、18三日為藍營在台北市大安文山選區的電話民調初選，而該選區也被解讀為「馬系內戰」，有前統府秘書長羅智強，對上黨發言人鍾沛君，兩人皆被視為正馬軍，讓該區藍營選戰備受矚目。

今早羅智強與藍營新北市市長候選人侯友宜一同現身，討論捷運南環線發展，並在羅智強臉書全程直播。而侯友宜過去也曾為鍾沛君站台，外界猜測，侯友宜此舉是擔心正馬軍被邊緣化所以表態頻頻支持，對此一說侯友宜則反駁，他表示自己從來不會管誰是誰，「我只管這個人優不優秀，優秀我就支持」。

侯友宜說，鍾沛君、羅智強兩人都是很優秀的年輕人，每個人都有理想有方向，也很清楚要為大安文山區做更好的事情，所以這兩個都很棒的人才，都要給他們力量。

羅志強表示關於「正馬軍」一說他需特別澄清，他強調「我從來不會、也不必用正馬軍來自居」，這段時間為前總統馬英九說了很多話，主因是羅智強認為馬英九是一個清廉、正派、對台灣做出很多貢獻的人「馬總統值得更多人的支持」，而正馬軍的標籤，反而是把支持馬的人給限縮了。