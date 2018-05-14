議員：柯綠若合作 大巨蛋案難切割

總統蔡英文（左）、前總統馬英九（右二）昨天出席佛誕祈福會。馬英九先行就位，蔡英文隨後抵達經過時，兩人未相互致意。在整個禮佛的過程，兩人未有任何互動。 記者黃義書／攝影 分享 facebook

大巨蛋懸而未決，成了台北市長柯文哲施政最大痛點；民進黨是否要禮讓台北市長柯文哲，本周三攤牌。民間團體直言，柯文哲一直拿大巨蛋束手無策，徒留爛攤給下一任，根本不值得被禮讓；民進黨台北市議員李慶鋒昨天說，若黨中央選擇跟柯文哲繼續合作，好壞政策勢都要概括承受。

在柯綠攤牌前夕，總統蔡英文與柯文哲昨天在慈濟舉辦的「二○一八佛誕浴佛孝親感恩祈福會」同台，前總統馬英九也到場。外界關注蔡柯現場如何互動，不過蔡總統及馬英九坐在台上，中間隔著慈濟副總執行長林碧玉，柯文哲則帶領市府團隊在台下祈福，蔡、馬、柯三人沒有交談也沒互動。

柯文哲今天將赴議會專案報告大巨蛋，松菸公園催生聯盟召集人游藝表示，大巨蛋復工遙遙無期、北市府又不敢解約，年底前大巨蛋繼續擺爛，柯文哲的大巨蛋成績單「非常不及格」，不值得被禮讓，呼籲民進黨應該自提人選。

李慶鋒表示，民進黨和柯文哲不可能選舉合作、政績切割；大巨蛋或許不會成為禮讓的關鍵因子，但民進黨、選對會應該思考，只要合作就必須整體承擔柯文哲的政績，不管好的或壞的。

此外，由於柯文哲日前對兩岸一家親等論述說「歹勢」，意外引爆市府幕僚兩派論戰，為了止議，市府內部也定調「先停住」一周，再觀察後續效應。不過柯文哲昨天大嘆，「很難啊」，直言「我也很想啊，問題是有辦法嗎？」

柯文哲說，一般行程早在一個月前就排滿了，只有一種情形會取消，那就是颱風，所以真的很困難。

對駐日代表謝長廷支持子弟兵、立委姚文智選北市長。柯文哲說，他們本來就謝系的，人活在世上都要懂人情世故，英文就叫做「understand(理解)」；媒體追問，是否已準備好面對「三強鼎立」？柯文哲說，他就盡力，「什麼叫有準備，什麼叫沒準備，我也在思考」。