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雷大雨小 建築師：卡蛋三年成效低

2018-05-14 00:14聯合報 記者張世杰／台北報導

五月廿日大巨蛋停工將滿三周年，台北市長柯文哲今天將赴議會專案報告大巨蛋，各方關注...
五月廿日大巨蛋停工將滿三周年，台北市長柯文哲今天將赴議會專案報告大巨蛋，各方關注大巨蛋案的政治效應。 記者許正宏／攝影
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北市府以遠雄未按圖施工為由，勒令大巨蛋停工將滿三年；北市府當年質疑「消失的十七座樓梯」震天響，如今大巨蛋僅加回六座逃生梯。建築師呂欽文說，大巨蛋大費周章鬧三年，換來幾座樓梯變更，從專業來看效率不高。

對於大巨蛋僅加回六座逃生梯，台北市政府都發局表示，大巨蛋園區五棟建物，原本有四棟採用「建築技術規則」，樓梯需求數量比較多；經過台灣建築中心性能式審查，增設防火區劃、排煙設備，評估民眾能在合理時間內避難，樓梯需求有可能因此降低。

呂欽文指出，通常一個建案從設計規畫到取得使照，過程中幾乎都有設計變更情況，只是變更幅度大或小，若屬於小變更可在申請使照時報備，亦即俗稱的「竣工圖修正」，在業界很普遍；但北市府「卡蛋」三年，雙方走了一大圈換回幾座逃生梯，從專業來看，效率很低。

此外，大巨蛋增加防火區畫、調整大客車上下客位置。呂欽文說，或許在北市府強力主張下，扳回一些顏面，但一個建案經過消防檢討，相關設備本來就會增加或調整。

呂欽文直言，大巨蛋吵了三年，得到這樣的結論跟成績，其實「雷聲大、雨點小」，民眾甚至不會有感覺，北市府、遠雄為此互信基礎盡失，耗費社會資源，「假設大巨蛋能重頭來過，我相信柯P不會再這樣做」。

大巨蛋柯文哲

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