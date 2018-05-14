大巨蛋為北市長選戰投變數 柯文哲今專案報告

2018-05-14 00:04 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ／台北報導



台北市長柯文哲（右二），昨天傍晚出席「2018年佛誕祈福．孝親感恩」祈福會。 記者黃義書／攝影 分享 facebook

五月廿日大巨蛋停工將滿三周年，台北市長柯文哲今天將赴議會專案報告大巨蛋。由於民進黨是否自提台北市長人選，本周即將攤牌，各方關注大巨蛋案的政治效應。

柯文哲訴求「改變成真」，北市府於二○一五年五月廿日認定遠雄未按圖施工，勒令大巨蛋停工。北市府和遠雄歷經冗長的啟動法律戰和訴訟戰，目前北市府同意遠雄施作十四項公安工項，屋頂最快十月底封頂成型。此外，遠雄提出的工期展延仲裁結果，可能在十一月出爐，時間點都在年底選戰之前，埋下選戰變數。

柯文哲今將赴市議會專案報告，向外界說明大巨蛋工程進度、違約後續作法。據指出，大巨蛋園區防火區從一處變成十四處；北市府主張「十七座樓梯」，至今加回六座；五十七輛大客車上下客位置，則從地下層調整至地面層。

至於外界高度關心的商業面積，由於追加的六座樓梯，皆從地下室直通地面層，商業面積幾乎「一坪未砍」。

大巨蛋全面復工須經四關，包含台灣建築中心、北市都市設計審議委員會、北市環境影響評估委員會、北市建管處建照變更；去年初，大巨蛋完成台建中心審查，北市都發局、遠雄卻對於「建築技術規則」意見分歧，遠雄撤案，不進入四月都審，復工進度又停擺。

市府幕僚表示，北市府要證明大巨蛋安全，若遠雄走完法定的復工程序，就能給外界一個交代；北市都發局指出，遠雄進入都審完成電腦模擬，才能確認是否安全避難。

據悉，北市府把今天專案報告視為「重中之重」，上周接連兩次府級會議，三位副市長皆出席討論。柯文哲今天將重申過去三年論述，要求遠雄盡速重新都審，依法完成變更建照程序，大巨蛋才能全面復工，堅持公安、依法行政。

遠雄發言人楊舜欽說，大巨蛋改變項目都是台建中心要求，北市府用停工三年促成這些改變，消耗成本又曠日廢時，成了北市府、遠雄、市民「三輸」。