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母親節聯歡 柯文哲、丁守中意外同台

2018-05-14 00:05聯合報 記者邱瓊玉張世杰／台北報導

昨天是母親節，藍綠參選人都排滿參選造勢活動，康乃馨成為最應景的拜票小物。

台北市長柯文哲和國民黨台北市長參選人丁守中前晚在景聯里母親節活動強碰，柯在台上時，里長就以「下一任市長」介紹丁守中上台，兩人意外同台，現場民眾大喊凍蒜，丁守中更直接嗆聲，要跟柯「ＰＫ一下」，氣氛熱絡。

台北市長柯文哲（第二排右5）昨出席「柯Ｐ姊妹會」，許多姊姊妹妹爭相合照。 記者陳...
台北市長柯文哲（第二排右5）昨出席「柯Ｐ姊妹會」，許多姊姊妹妹爭相合照。 記者陳靖宜／攝影
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台北市長柯文哲和國民黨台北市長參選人丁守中前晚在景聯里母親節活動強碰，柯在台上時，里長就以「下一任市長」介紹丁守中上台，兩人意外同台，現場民眾大喊凍蒜，丁守中更直接嗆聲，要跟柯「ＰＫ一下」，氣氛熱絡。

對於台下民眾喊凍蒜，會不會感覺被丁吃豆腐？柯文哲昨天說，他覺得還好，不然要叫支持者喊什麼？反正以後也會常遇到。丁守中昨表示，他沒有較勁意味，那種場合大家就是熱情鼓舞，里長介紹，他就自然上台了。

國民黨台北市長參選人丁守中（中）昨為新人輔選，贈送康乃馨祝福母親節快樂。 記者邱...
國民黨台北市長參選人丁守中（中）昨為新人輔選，贈送康乃馨祝福母親節快樂。 記者邱瓊玉／攝影
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丁守中昨天也扮演母雞角色，幫新人輔選、造勢。丁表示，每位黨內新人都是「戰鬥雞」，市長、議員、里長群策群力，互相支援、支持，相信可以打贏年底選戰。

民進黨立委姚文智昨天則參拜行天宮、徒步行走中山區，用行走軌跡在網路地圖寫下「MOM」字樣，祝福母親節快樂。

昨天母親節，立委姚文智（右2）分送康乃馨給媽媽們。 圖／姚文智辦公室提供
昨天母親節，立委姚文智（右2）分送康乃馨給媽媽們。 圖／姚文智辦公室提供
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藍北市議員初選民調 3個選區激戰

國民黨台北市議員陸續啟動初選民調，士林北投選區昨天登場，預計16日公布初選結果，參選新人包括黃子哲、張斯綱、顏群晃、許立丕、林杏兒，5人搶2席，戰況最激烈。大安文山選區5搶4，包括羅智強、王致雅、鍾沛君、李柏毅、耿葳，預計19日公布初選結果；中山、大同選區3搶1，包括盧威、王浩、連堂凱等3人，預計24日公布。

昨天是母親節，張斯綱昨到士東市場送康乃馨，前立委孫大千也到場力挺。黃子哲則啟動「馬郝連線」，找來前總統馬英九子弟兵徐巧芯、鍾沛君，以及國民黨副主席郝龍斌子弟兵游淑慧，新人結盟，一起車隊掃街。

丁守中昨一早先幫王致雅站台，又唱又跳，賣力輔選；下午則到百貨公司，帶著黃子哲、鍾沛君、游淑慧、徐巧芯、耿葳、李伯毅等人，一同插花展現花藝，現場還分送康乃馨，拚初選也祝福大家母親節快樂。

丁守中母親節黃子哲柯文哲姚文智

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